Голосование на выборах иркутского губернатора продлится три дня

Избирательная комиссия Иркутской области на заседании 17 июня приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. В пресс-службе облизбиркома пояснили, что это решение принято на основании анализа обращений от региональной Общественной палаты, Ассоциации муниципальных образований Приангарья, уполномоченного по правам человека, а также от общественных организаций.

Как уже сообщал «Ъ», в большинстве регионов России, где осенью пройдут выборы губернаторов и депутатов, ранее было принято аналогичное решение. В частности, три дня продлится голосование в Севастополе, Чувашии, Еврейской автономной области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Магаданской, Тамбовской и Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на Камчатке.

Исключениями стали Татарстан, где главу республики будут избирать за один день, и Курганская область, где выборы депутатов законодательного собрания продлятся два дня. Избиркомы Калужской и Костромской областей о своих решениях по поводу количества дней голосования пока не сообщали.

Влад Никифоров, Иркутск