«G7 с трудом находит единство, обсуждая конфликты на Украине и Ближнем Востоке»

Американские и европейские СМИ оперативно отреагировали на отъезд президента США с саммита G7 до его завершения, хотя сам Дональд Трамп отрицает, что уехал досрочно. В этой связи многие обозреватели подчеркивают, что лидерам «семерки» сложно находить общий язык при обсуждении целого ряда вопросов, тем более с учетом поведения нынешнего президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита G7 в канадском Кананаскисе после протокольной фотосъемки

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters, Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Участники саммита G7 в канадском Кананаскисе после протокольной фотосъемки

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters, Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Лесть или дисциплина? Трудная задача по управлению Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни начал с того, что поздравил президента Трампа с днем рождения. Он подчеркнул важность лидерства США в альянсе G7. Но после семи минут вопросов от журналистов, в течение которых господин Трамп жаловался на отсутствие России на саммите и нападал на демократов из-за иммиграционной политики, хозяин саммита устал это слушать. Он сделал шаг вперед и фактически прервал вопросы журналистов, не дав американскому президенту больше говорить.

Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке

Уезжая раньше времени, Трамп отменил несколько встреч по вопросам торговли и глобальной безопасности. Канадские официальные лица заявили, что еще до того, как Трамп объявил о своем отъезде с саммита, не было никаких планов проведения трехсторонней встречи между США, Мексикой и Канадой в рамках G7, хотя канадский министр по торговле с США Доминик Леблан планировал встретиться с министром экономики Мексики Марсело Эбрардом в Калгари в понедельник.

Переговоры между США и ЕС несколько продвинулись в последние недели. Но стороны по-прежнему далеки друг от друга, говорят люди, знакомые с ходом переговоров. США ищут односторонних уступок от ЕС, чтобы снизить некоторые из тарифов, которые Трамп ввел или которыми угрожал.

Трамп отрицает, что покинул G7 раньше времени

Дональд Трамп отрицает, что покинул саммит лидеров G7 в Канаде раньше времени, чтобы поработать над прекращением огня между Израилем и Ираном. В своей соцсети он также высмеял Эмманюэля Макрона, назвав его «ищущим публичности». Трамп сказал, что французский президент «понятия не имел», почему он возвращается в Вашингтон, и что причина была «гораздо важнее», чем прекращение огня. Ранее Макрон предположил, что Трамп сделал «предложение» о прекращении огня.

Трамп покинул саммит G7 в Канаде на день раньше, Белый дом ссылается на напряженность на Ближнем Востоке

G7 с трудом находит единство при обсуждении конфликтов на Украине и между Израилем и Ираном. Трамп открыто выражает поддержку президенту России Владимиру Путину и вводит пошлины для многих из присутствующих союзников. Представитель американской администрации заявил, что Трамп не подпишет проект заявления, призывающего к деэскалации израильско-иранского конфликта. Тем не менее Макрон назвал отъезд Трампа позитивным событием, учитывая цель добиться прекращения огня.

Подготовил Евгений Хвостик