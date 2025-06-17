Новак: цены на нефть должны оправиться от «рыночных шоков»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что текущее снижение цен на нефть — это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры. По его словам, расценки начнут расти, как только будет нивелирован эффект от «рыночных шоков».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В краткосрочном плане — нефтяные цены всегда находятся во власти геополитики. Например, обострение израиле-иранского конфликта сейчас»,— сказал господин Новак в интервью газете «Ведомости». По мнению вице-премьера, важно определить, являются ли внешние «шоки» временными или постоянными.

Александр Новак отметил, что, несмотря на снижение нефтегазовых доходов бюджета, важно продолжать накапливать Фонд национального благосостояния. Он «позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России», заключил вице-премьер.

Подробности — в материале «Ъ» «У нефти качает котировки».