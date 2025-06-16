У нефти качает котировки

В условиях продолжающегося ирано-израильского конфликта цены на нефть не могут прийти к равновесию. Большую часть дня 16 июня на фоне ожидания сворачивания активных боевых действий котировки Brent падали ниже $70 за баррель. Однако продолжение ракетных ударов ближе к вечеру подняло цену к $72 за баррель. Стоимость золота, впрочем, опустилась ниже $3400 за унцию, а мировые фондовые индексы прибавили до 1,5%. В отсутствие дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке нефтяные котировки могут закрепиться чуть ниже уровня $70 за баррель. Но в случае более интенсивных ударов по энергетическим объектам противоборствующих стран котировки могут превысить $80 за баррель.

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По данным Investing.com, с самого начала торгов 16 июня цена Brent на спот-рынке начала уверенно снижаться и к 13:00 опустилась до отметки $72,40 за баррель, что на 1,7% ниже значений закрытия пятницы. Однако после открытия торгов на американских биржах игра на понижение активизировалась, и к 17:30 котировки рухнули до отметки $69,97 за баррель. Впрочем, здесь уже инициативу перехватили «быки», которые за пару часов вернули котировки выше отметки $72 за баррель. Однако этот результат оказался ниже закрытия пятницы на 1,9%, но на 3,7% выше, чем закрытие минувшего четверга, то есть до начала обстрела со стороны Израиля военных объектов в Иране.

Игра на понижение в начале дня происходила несмотря на продолжающиеся, хотя и менее интенсивные, чем в выходные дни, взаимные ракетные обстрелы двух стран.

«Текущих боевых действий недостаточно [для более резкого изменения цен], так как пока что не создано реальной угрозы транспортным потокам нефти»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Кроме того, нетронутым остается основной перевалочный узел Ирана, расположенный на острове Харк, через который осуществляется почти весь экспорт нефти.

Вдобавок к этому обещания перекрыть Ормузский пролив пока остались обещаниями. «Трафик через пролив почти на обычных уровнях — 111 судов 15 июня против 116 несколькими днями раньше. Потоки танкеров стабильны, глушат только навигацию, но судоходство идет»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Вместе с тем постоянно идут информационные вбросы о готовности Ирана вернуться к переговорам по ядерной программе.

В понедельник The Wall Street Journal сообщила о том, что страна стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников. В таких условиях инвесторы, делавшие ставку на дальнейшее обострение конфликта, могли начать сокращать ранее открытые позиции в нефти. «Пару дней назад вышла новость о том, что хедж-фонды заняли большую длинную позицию буквально за несколько дней до ралли. Естественно, спекулятивные игроки могут стремиться сейчас зафиксировать полученную прибыль»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

В таких условиях выглядит логичным снижение спроса на защитные активы — такие, как золото. По данным Investing.com, в ходе торгов 16 июня стоимость благородного металла на спот-рынке снижалась на 1%, до $3384,5 за тройскую унцию. Даже всплеск «бычьих» настроений лишь ненадолго поднял цены выше $3400 за тройскую унцию, однако к концу торгов котировки отступили ниже этого уровня. При этом ведущие европейские индексы выросли на 0,3–1,5%, американские индексы открылись ростом на 1–1,5%. В аутсайдерах оказался индекс Московской биржи, снизившийся за день на 0,5%, до 2737,26 пункта. «Рынок снизился с уровней торгов выходного дня, но, скорее, на отсутствии новостей или четких сигналов в российско-американском взаимодействии»,— считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко.

При условии дальнейшей деэскалации конфликта в течение месяца цены на нефть могут вернуться к привычным уровням. «Похожая ситуация была и в прошлом году, например в октябре — тогда стоимость нефти доходила до $80 за баррель (подорожав за неделю на 12%.— “Ъ”) и упала обратно менее чем за три недели»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Однако падения цен ниже $65 за баррель, как это было в начале июня, участники рынка не ожидают. «Несмотря на то что фактического перекрытия ключевых проливов региона нет, перевозчики и страховщики уже повысили стоимость доставки нефти из данного региона»,— отмечает Людмила Рокотянская. Она также не исключает возвращения цен к уровню $80 за баррель в случае более активных ударов по объектам энергетической инфраструктуры обеих стран.

Виталий Гайдаев