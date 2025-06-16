Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по ирано-израильскому конфликту

Президент США Дональд Трамп не подписал проект заявления стран G7 с призывом к деэскалации ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Президент США Дональд Трамп, однако, не подписал проект, сообщили источники,— пишет Reuters.— В проекте содержится обязательство (стран G7— "Ъ") по обеспечению стабильности рынков, в том числе энергетических, и говорится, что Израиль имеет право на самооборону».

Ранее в понедельник американский телеканал CBS News со ссылкой на американских официальных лиц сообщал, что господин Трамп не планирует подписывать заявление, подготовленное партнерами по G7. По словам источников телеканала, в проекте заявления содержатся призывы к обеим сторонам защищать гражданское население и подтверждаются обязательства стран—участниц экономического объединения по установлению мира.

Саммит G7 стартовал в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15 июня. Он продлится до 17 июня. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны «семерки» откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядах с Дональдом Трампом.

Что пишут мировые СМИ о саммите G7 с участием Дональда Трампа, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая