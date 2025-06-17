Мусульмане поблагодарили патриарха за его слова в защиту межрелигиозного мира

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России главный муфтий Равиль Гайнутдин выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу «за его принципиальную государственническую позицию» и выразил солидарность с его словами о «единстве нашего народа». Заявление опубликовано на сайте ДУМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее, 14 июня, предстоятель Русской православной церкви на встрече с духовенством Калининградской митрополии осудил высказывания начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигумена Гавриила, который в своей проповеди в мае 2025 года неуважительно отозвался о мусульманах. В частности, он назвал их «целой армией» и предположил, что, «если мулла прикажет резать москвичей, они это сделают».

«Гоните прочь всех тех, кто под предлогом заботы о русских, о русской культуре, о православной церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация! — прокомментировал слова схиигумена Гавриила патриарх Кирилл.— Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями».

«Однозначная позиция главы Русской православной церкви в защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения является твердым ответом на провокации внешних сил, которые хотят раскола российского государства изнутри,— заявил Равиль Гайнутдин.— Мусульманское духовенство страны последовательно и принципиально в позиции о необходимости гражданского единства, что соответствует учению нашей религии и кораническому призыву». Муфтий заверил, что мусульмане и впредь «намерены прилагать все усилия для укрепления межнационального и межрелигиозного мира в нашем дорогом Отечестве на основе традиционных ценностей и любви к Родине».

О том, какую роль нравственность играет в экономике, предстоятель Русской православной церкви рассказал в интервью «Ъ».

Павел Коробов