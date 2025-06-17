Патриарх Кирилл: человек не должен оставаться безразличным к бедности других

В преддверии Петербургского международного экономического форума патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал корреспонденту “Ъ” Павлу Коробову о морали и нравственности в бизнес-процессах, справедливости распределения материальных благ, борьбе с коррупцией, о том, что делать с разрывом в доходах между бедными и богатыми, и о том, как наконец достичь благополучия и процветания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл

Фото: Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

— Социальные инвестиции, этика, справедливость — эти понятия чаще всего воспринимаются как антитеза эффективности бизнес-процессов. Принято считать, что быть нравственным в экономике невыгодно. Вы согласны с такой постановкой вопроса?

— Убежден, что это ложное противопоставление. Бизнес и экономика — это не явления параллельной реальности, это те общественные отношения, которые складываются между людьми, а не между обезличенными механизмами, производящими прибыль, перед ценностью которой якобы меркнет потребность людей в нравственных нормах и справедливости.

Собственно говоря, за тезисом «нравственным в экономике быть невыгодно» кроется лукавство. Выгодность того или иного предприятия определяется не только спросом и предложением, но и законодательством. А законодательство опирается на нравственность, на опыт, благодаря которому человечество развивается и выживает. Как бы выгодно ни было продавать наркотики, это, во-первых, безнравственно, а во-вторых, незаконно. Впрочем, в последние годы элитам в ряде стран удалось добиться легализации наркотиков. Думаю, там это вполне рентабельная, эффективная экономическая отрасль. Просто если какая-то критическая масса людей в обществе станет наркоманами, то ни экономики, ни бизнеса, ни, наверное, человеческого вида не будет вообще.

Эффективная экономика создает такие условия жизни для людей, которые позволяют обществу сохраниться и развиваться, причем не только экономически и научно, но культурно и, не побоюсь сказать, духовно. А эти условия не могут не иметь нравственного измерения.

— Не окажутся ли бизнесмены, игнорирующие мораль и нравственность, в более выигрышной позиции?

— Возьмем близкую для вас сферу медиа. Есть тактическая эффективность. Например, развлекательные программы обеспечивают высокий рейтинг телевизионному каналу. Каналы конкурируют между собой, увеличивая градус развлекательности. Якобы такой выбор вектора развития СМИ диктует необходимость продажи рекламы. Многие СМИ используют в качестве инструмента интерес зрителей к экстрасенсорике. Результат — кратное увеличение рынка эзотерических услуг. То есть варваризация, отупение части зрителей.

Выиграли ли СМИ от этих сиюминутных рейтингов? В конечном счете нет, ведь они за несколько десятилетий потеряли часть своей аудитории — думающих людей, которые не хотят смотреть ведьм. Они ушли в другие сегменты медиа, прежде всего в социальные сети. И сегодня эта потеря ценной, социально и политически активной аудитории уже, скорее всего, невосполнима. Поэтому цель перехватить аудиторию, играя на страхах, невежестве и инстинктах, себя не оправдывает.

Или, например, здоровье нации. После распада СССР водку можно было купить в любое время. Повсеместно стояли также игровые автоматы и казино. Слава Богу, наше общество доросло до того, чтобы понять, что такая «экономическая эффективность» нам не нужна. И между прочим, традиционные религиозные общины сообща возвышали свой голос против подобных явлений. В крупных городах, парках сейчас множество спортивных площадок, открываются спортивные секции. Приносят ли они такую прибыль, как водочные ларьки? Точно нет, но в конечном счете инвестиции в здоровый образ жизни себя окупят.

Несомненно, многое еще предстоит сделать. Мы переживаем строительный бум, строятся целые кварталы высотной застройки. Это приносит огромные прибыли девелоперам. Но есть один нюанс. Городское жилье, особенно в крупных городах, стоит неподъемно дорого. Массово продаются квартиры-студии, рассчитанные на одного-двух человек максимум. Из открытых источников можно узнать, что доля трехкомнатных квартир, то есть пригодных для семей с двумя-тремя детьми, составляет около 10% в новостройках и имеет тенденцию к сокращению. Сопоставьте это с низким коэффициентом рождаемости — и придете к выводу, что эффективность и рентабельность подобных строек не связываются с ростом населения. Позвольте высказать мнение, что для того, чтобы численность населения росла, необходимо горизонтальное развитие территорий, потому что крупные города были и остаются реципиентами населения, неспособными обеспечить его воспроизводство.

И такие примеры, подтверждающие важность и эффективность нравственно обоснованных инвестиций, можно продолжать практически по всем сегментам социально-экономической жизни.

— Может ли такой морально ориентированный подход сочетаться с реалиями современного общества, основанного на принципах свободного рынка?

— У этого подхода есть евангельские корни. Вспомним известную притчу о неразумном богаче, который собрал большой урожай и решил, что душа его «может покоиться, есть, пить и веселиться». Господь же говорит ему: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:21). Как богатеть «в Бога»? Хотя бы так, чтобы богатство не становилось идолом, предметом единственной надежды человека, мерой всех вещей. Известные мыслители в области экономики нередко были авторами и этических концепций. Еще отец экономической науки Адам Смит писал о включенности экономики в социальную систему, где подлинной движущей силой является стремление каждого человека стать достойным членом общества. И между прочим, в своей первой работе по этике Адам Смит ясно заявлял о том, что законодателем нравственности является сам Бог.

Мы, люди старшего поколения, выросли в те годы, когда навязывались представления о свободных экономических отношениях как о «законе джунглей». Но социал-дарвинизм, возникший на основе мальтузианской теории в том виде, в котором ее критиковал Маркс, давно устарел. Послевоенная Европа частично восприняла идею социального государства и опиралась при этом в том числе на христианское наследие. Экономическая этика, этика научно-технического прогресса — все это стало частью европейской дискуссии в послевоенное время. Данные вопросы обсуждались в том числе в рамках межхристианского диалога, в котором я лично участвовал в течение нескольких десятилетий.

— То есть моральные нормы и ценности стимулируют развитие экономики?

— Одним из самых опасных факторов, тормозящих развитие экономики, является коррупция, которая может проявлять себя разными способами. В основе коррупции, как известно, лежит не законное, а чаще всего преступное использование материальных средств в целях личного обогащения. В Священном Писании мы находим многочисленные осуждения людей за неправедное обогащение, то есть, выражаясь простым языком, за воровство.

Развитие экономики немыслимо без труда. А книги Ветхого и Нового Завета содержат просто апологию труда. Собственно, в раю Бог поселяет человека, «чтобы возделывать и хранить его», то есть трудиться (Быт. 2:15). После изгнания из рая труд рассматривается как тяжелая, но заповеданная необходимость. Вся христианская цивилизация пропитана осуждением праздности, которая называется причиной множества грехов. Верующий человек призван к труду не только ради пропитания, но и ради исполнения заповеди Божией.

Развитая экономика — это та, которая оставляет как можно меньше пространства для бедности. Человек не должен оставаться безразличным к бедности других, это безальтернативно для христианина. Апостол Иоанн говорит: «Если же кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,— как пребывает в том любовь Божия?» (1 Ин. 3:17).

— Должна ли церковь участвовать в борьбе с коррупцией?

— Инструмент борьбы, которым пользуется церковь,— это слово. Неправедная прибыль — это грех, который вызван корыстолюбием и тщеславием. То есть желанием обогащаться без разбора средств, в том числе с целью продемонстрировать свою роскошь окружающим. Этот грех осуждается церковью, и здесь есть очень значимые слова Священного Писания: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). То есть душа ценнее, чем все богатства мира, и те, кто пытается собирать земные сокровища любой ценой, попросту не знают подлинной стоимости того, что у них есть от рождения. Об этом церковь и свидетельствует перед всеми людьми.

Как я уже отметил ранее, главная миссия церкви — христианская проповедь, исправление человека, а на общественные процессы церковь может влиять, преображая мышление и поведение людей, а не сами социальные отношения.

— Как церковь относится к растущему разрыву в доходах между бедными и богатыми?

— Как может христианское сердце жить в благополучии и покое, когда вокруг страдание и боль? Деятельность первых христианских общин прежде всего была направлена на помощь самым социально незащищенным слоям древнего общества — вдовам, одиноким, тяжело больным. Но бедность является еще и фактором, тормозящим развитие общества во всех направлениях, включая культурное, техническое и экономическое.

Борьба с бедностью и неравенством — это не только моральный выбор, но и важный фактор развития экономики.

Печально констатировать, что в стране с таким потенциалом, как Россия, все еще существуют малоимущие. Поэтому особенно важно, чтобы христианин, который имеет материальный избыток, понимал, что он призван помогать нуждающимся.

Не надо думать, что помочь нуждающемуся — это значит только перевести какую-то сумму денег и забыть о проблеме.

Если вы хозяин бизнеса, то следует контролировать ситуацию с материальным положением подчиненных, чтобы они имели возможность достойно содержать свои семьи. Чем больше таких небезразличных людей в сфере бизнеса будут мыслить и поступать подобным образом, тем больше шансов, что наша страна наконец победит бедность.

Хотел бы привести здесь слова Ивана Ильина, что «частная собственность есть не просто право, а нравственно обязывающее право. Собственность обязывает каждого к творческому использованию всех ее возможностей, к несению больших общественных тягот и государственных повинностей».

— Может ли предприниматель сочетать порой жесткий, агрессивный подход к ведению дел с верой в Бога?

— Управляя бизнесом, руководитель неизбежно проходит через ситуации, когда ему нужно принимать сложные решения. Экономика — конкурентная среда, и иногда эта конкуренция приводит к тому, что приходится действовать жестко. Но нет обстоятельств в жизни человека, даже самых сложных, на которые не распространяется нравственный закон: «Поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Можно быть принципиальным и строгим руководителем, но при этом сохранять верность главной евангельской заповеди о любви к Богу и человеку.

— Может ли церковь влиять на распределение материальных благ и национального богатства и способствовать тому, чтобы этот процесс стал более справедливым?

— Роль церкви в данном случае заключается в том, что христианской проповедью она влияет на сердца и души. Становясь христианами, люди начинают видеть боль и проблемы своих ближних. Обретая веру, руководители вместе с ней наполняются христианской мудростью и более точным пониманием того, что есть благо для общества. Но также церковь может и непосредственно возвысить свой голос в поддержку нуждающихся, что она и делает.

— В последнее время в общественной повестке закрепились такие понятия, как зеленая экономика и так далее. Не пришло ли время для «этичной экономики»?

— Обычно считается, что Церковь сдержанно относится к богатству, а то и осуждает его. Но в Евангелии говорится о том, что благочестивые жены «служили Спасителю имением своим» (Лк. 8:3). Так вот, все общественное достояние может и должно служить нравственному преображению общества. Инвестируйте в рождение, воспитание и развитие детей — и эти инвестиции принесут плоды. Если же экономика будет построена так, что человек станет только удовлетворять свои потребности, извлекать лишь материальную выгоду из общения с окружающими, то жизнь самого общества будет находиться в опасности. И мы уже видим признаки этого вокруг нас: отказ от брачных союзов и от деторождения.

— Современный мир отчасти построен на культе потребления, который во многом противоречит христианским заповедям. Есть ли способ преодолеть это очевидное противостояние?

— Жить по заповедям. Об этом свидетельствуют и кризисы современной цивилизации, технологически развитой и укрепившей идею господства человеческого разума и одновременно отказывающейся от идеи спасения человеческой души, к чему как к единственной подлинной цели бытия призывает нас Слово Божие.

Есть индикаторы того, что интерес к религии усиливается, причем интерес не только ритуальный и культурный, но и содержательный: как стать лучше? Как научиться действительно любить людей? Как понять свое предназначение? Сегодня эти вопросы буквально витают в воздухе и волнуют не только людей среднего возраста, но и молодежь.

— Кривая рождаемости в России вновь стремится вниз, и порой кажется, что все усилия, направленные на поддержку деторождения, бесплодны. Сохраняется ли, по-вашему, шанс найти решение?

— Результаты демографической политики видны не сразу, моментальных выгод не приносят, но реализуются на длинной дистанции, когда дети вырастают и становятся производительной, созидательной силой общества. Но законы демографии неумолимы, как законы физики: если рождается все меньше детей, через поколение мы получим сворачивание экономики и общества, которое невозможно будет исправить быстро. Поэтому, несмотря на развивающуюся автоматизацию производства, эта сфера требует исключительно стратегического подхода и взгляда как минимум за 25-летний горизонт.

Многие специалисты считают, что важнейшим социально-экономическим базисом для многодетных семей является жилье, затем идут меры финансовой поддержки, в том числе освобождение от уплаты налогов и других расходов. Поэтому представляется самым насущным разработка мер по доступности жилья семьям с детьми, в особенности многодетным семьям. Родители должны быть уверены, что они смогут окружить своего ребенка заботой, создать для него приемлемые условия для жизни, обучения и общего развития. Хотелось бы отметить обнадеживающие данные, связанные с ситуацией с абортами. Их число в нашей стране неуклонно падает с начала 1990-х годов. То, что аборты перестали быть социальной нормой,— большая победа, связанная с усилиями церкви и государства, а также с просветительской работой общественных организаций, хотя успокаиваться здесь еще очень рано. Пока общество не осознает во всей полноте, что убийство детей в утробе является тягчайшим грехом, мы не можем считать наш социум здоровым и благополучным.

С другой стороны, 50 и более лет назад снижение числа абортов автоматически значило рост рождаемости. Сейчас такой связи нет. Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания. А это всегда форма жертвенного служения, форма любви. Если же в обществе «охладеет любовь» (Мф. 24:12), то людей не заставишь рожать детей даже материальными стимулами. Надеюсь, что мы еще не прошли этот Рубикон.

— Могут ли воплощенные в экономике ценности морального порядка принести обществу благополучие в обозримой перспективе?

— Экономика не вещь в себе, она не самодостаточна. Она — производное от общества и развивается в его контексте. Что такое благополучие? Максимальный и постоянно растущий уровень потребления благ? Опыт многих стран показывает, что невозможно обеспечить всех благами по верхней планке. Просто не хватит ресурсов. Какой ответ мы часто слышим? Если ресурсы ограниченны, то нужно сократить количество их потребителей. Отсюда все эти теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Это антихристианский подход, он, уверен, в случае реализации способен привести к вымиранию, в том числе тех, кто его исповедует.

На нынешнем этапе развития цивилизации экономикой должны управлять не роботы, а сильные, свободные, образованные и нравственные люди, ставящие перед собой высокие идеалы и способные их достигать.

А экономика — средство достижения этих идеалов. Чем выше созидательный потенциал, тем дальше человечество может пойти по пути материального, духовного и культурного процветания.

Если в далеком будущем будет не хватать ресурсов, то наступит время освоения других планет. Когда в христианской Европе стало мало ресурсов, наступила эпоха Великих географических открытий. Люди прошлого открывали новые континенты, а не думали, как рожать поменьше детей.

Нравственность и духовные ценности — это те ориентиры, которые помогут человечеству справиться с кризисами, в том числе экономическими. Ведь сама экономика не объясняет необходимости жить и создавать семьи. Эти потребности, создающие основу жизни, в настоящее время, в отличие от далекого прошлого, находятся вне чисто экономической логики.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Личное дело Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1962–1965 годах работал техником-картографом в Северо-Западном геологическом управлении. В 1967 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1970-м — Ленинградскую духовную академию. В 1969 году пострижен в монашество, рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. Преподавал богословие в ленинградских духовных школах, был личным секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В 1971-м возведен в сан архимандрита. В 1971 году стал представителем РПЦ при Всемирном совете церквей (ВСЦ) в Женеве, более 20 лет был членом центрального комитета и исполкома ВСЦ. В 1976 году рукоположен в сан епископа Выборгского, в 1977-м возведен в сан архиепископа. Управлял патриаршими приходами в Финляндии. В 1984–1988 годах — архиепископ Смоленский и Вяземский. В 1991 году возведен в сан митрополита. В 1989–2009 годах — председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси. Награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, Дружбы, Александра Невского и многими другими наградами. Автор более 20 книг, в их числе «Святая Русь — вместе или врозь? Патриарх на Украине» (2009), «Передовой отряд Церкви» (2009), «Подумайте о будущем человечества» (2018).

Русская православная церковь Досье Русская православная церковь (РПЦ) — крупнейшая из 15 автокефальных поместных православных церквей, в официальном списке исторического старшинства поместных церквей (диптихе) занимает пятое место. Представлена в 103 странах мира. Ведет свою историю от крещения Руси в 988 году. В 1589 году митрополит Иов стал первым патриархом Московским и всея Руси, а автокефалия была признана Константинопольским патриархатом. 30 мая 1991 года РПЦ получила юридический статус, зарегистрирована как централизованная религиозная организация. В 2007 году произошло воссоединение РПЦ с Русской православной церковью заграницей, созданной в 1920-х годах русскими эмигрантами. С 1 февраля 2009 года Русскую православную церковь возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Резиденция патриарха находится в московском Даниловом монастыре. По данным на 2024 год, в структуре РПЦ — 325 епархий, 402 архиерея, 36,7 тыс. священников, 5 тыс. диаконов, 41,2 тыс. храмов и 994 монастырей. В составе церкви имеются 22 синодальных учреждения по основным сферам деятельности, при РПЦ действуют 56 высших духовных учебных заведений.

Интервью взял Павел Коробов