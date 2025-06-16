В Екатеринбурге и Тюмени фиксируют проблемы с мобильным интернетом

В Екатеринбурге и Тюмени возникли сбои в работе мобильного интернета. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили мобильные операторы T2, «МегаФон» и «Мотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«По независящим от оператора причинам мобильный интернет в отдельных районах Екатеринбурга может быть недоступен. Это никак не связано с работоспособностью наших сетей»,— сказали в пресс-службе компании T2. Там добавили, что в Тюмени наблюдают такую же ситуацию.

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам»,— сообщили в пресс-службе «Мегафона». В компании подчеркнули, что с их стороны ограничений нет.

В T2 порекомендовали подключаться к интернету по Wi-Fi на период ограничений. При этом SMS-сообщения и голосовая связь оператора работают в штатном режиме.

В пресс-службе «Мотива» сообщили, что на ряде базовых станций были ограничения мобильного интернета, «вызванные независящими от оператора связи причинами». «Приносим извинения абонентам и советуем использовать альтернативные способы доступа в сеть интернет»,— добавили в компании.

На отсутствие стабильного мобильного интернета жалуются жители Тюмени и Екатеринбурга. В частности, на жалобы обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Из опубликованных в ее Telegram-канале обращений следует, что в Тюмени доступ к сети был ограничен в течение пяти дней, в Екатеринбурге — шести. Жители пожаловались на невозможность вызвать такси и воспользоваться банкоматами, в Екатеринбурге зафиксировали также сложности с домашним интернетом.

По данным Telegram-канала госпожи Мизулиной, проблемы с мобильным интернетом наблюдали жители Кургана, Казани, Омска, Алтайского края, Ростова-на-Дону, Новгородской области. Причины ограничений связи не раскрываются.

Анна Капустина