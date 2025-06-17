Генпрокуратура поддержала запрет наличных расчетов при сделках с недвижимостью

Генпрокуратура поддержала инициативу о полном запрете наличных расчетов при купле-продаже недвижимости. Об этом свидетельствует ответ первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина на запрос зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой. С текстом документа ознакомились «Известия».

Параллельно ведомство предложило комплекс мер: введение обязательных требований к риелторам (высшее образование, отсутствие судимости за экономические преступления), создание компенсационного фонда для жертв недобросовестных посредников и увеличение сроков проверки подозрительных сделок Росреестром до 20 дней.

Господин Разинкин также предложил наладить автоматический обмен данными между Росреестром и МВД для блокировки мошеннических схем. Кроме того, предлагается обязательное нотариальное заверение сделок с участием пожилых людей старше 65 лет — основной группы риска.

В апреле Светлана Разворотнева сообщала, что текст законопроекта уже готов, и запрет на проведение сделок с жильем дороже 1 млн руб. за наличные могут ввести в России до конца 2025 года. В пояснительной записке было указано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023 году. Нанесенный гражданам ущерб за тот же период увеличился с 32 до 42 млрд руб.