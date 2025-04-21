Запрет сделок с жильем за наличные могут принять до конца года

Запрет на проведение сделок с жильем дороже 1 млн руб. за наличные могут ввести в России до конца 2025 года. Об этом сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Сейчас на российском рынке за наличные проводится 10–15% сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять»,— сказала госпожа Разворотнева в беседе с «РИА Новости».

Она уточнила, что текст законопроекта уже готов. В пояснительной записке указано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023 году. Нанесенный гражданам ущерб за тот же период увеличился с 32 до 42 млрд руб.

В марте Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить покупку жилья за наличные на вторичном рынке. Риэлторы считают, что такой способ оплаты часто предлагают мошенники. Российский союз участников рынка недвижимости включает таких крупных игроков риэлторского рынка, как «Самолет плюс» и «Этажи».

Подробнее — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич