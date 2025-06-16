Не вынесла душа сенатора

Как стало известно «Ъ», представитель законодательной власти Республики Коми в Совете федерации Елена Шумилова досрочно сложила полномочия. Сенатор участвовала в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы, однако уступила сразу нескольким оппонентам и потеряла шанс переизбраться в новый созыв республиканского парламента. После этого она покинула и партию, и верхнюю палату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шумилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елена Шумилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О решении досрочно уйти в отставку «Ъ» рассказала сама госпожа Шумилова. По ее словам, «положительных эмоций» по этому поводу она не испытывает. «Можно сказать, что я уступаю место молодым. В республике решили отказаться от моего опыта и желания помочь»,— заявила сенатор, уточнив, что одновременно выходит из «Единой России» (ЕР).

Елена Шумилова известна в Коми прежде всего как журналист: до начала законодательной карьеры она много лет работала ведущей на разных республиканских телеканалах. В 2018 году стала PR-директором лесозаготовительной компании «Лузалес», а в 2020-м избралась депутатом Государственного совета (парламента) Коми по списку ЕР. Отсутствие законодательного опыта не помешало коллегам делегировать ее в Совет федерации (СФ). В октябре 2020 года госпожа Шумилова стала членом регламентного комитета СФ, а с 2021-го состоит в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В мае Елена Шумилова приняла участие в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов на выборы нового созыва Госсовета, но проиграла. По данным сайта праймериз, в Центральном одномандатном округе действующего сенатора обошли депутат госрсовета Сыктывкара Александр Шучалин (2073 голоса), вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева (1341), учитель начальных классов Олеся Удоратина (1124) и учитель химии Екатерина Колпакова (1103). Сама госпожа Шумилова получила всего 1042 голоса.

По данным «Ъ», после такого поражения сенатор написала заявление на выход из партии, что возмутило местных единороссов.

Источники «Ъ» в республиканской ячейке ЕР говорят, что в ответ на демарш Госсовет планировал досрочно отозвать Елену Шумилова из СФ. Напомним, два года назад региональным властям вернули право досрочно прекращать полномочия своих представителей в верхней палате (см. «Ъ» от 18 мая от 2023 года). Однако сенатор «сыграла на опережение» и решила расстаться с мандатом добровольно.

В пресс-службе ЕР оперативно не ответили на просьбу «Ъ» прокомментировать ситуацию.

Источник «Ъ» в партии пояснил, что «публичное хлопанье дверью никогда не приветствуется». «Если человек вышел из партии после поражения на праймериз, значит, это был человек несистемный. При таких обстоятельствах региональные власти имели полное право отозвать его из СФ»,— объяснил собеседник «Ъ». В пресс-службе Госсовета оперативно не ответили на запрос «Ъ».

В республиканской ячейке ЕР вечером сообщили, что «выход из партии после получения места в СФ от законодательного органа республики рассматривается как нарушение».

«Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала»,— заявили в Telegram-канале республиканского отделения ЕР и добавили: «Если сенатор больше не разделяет ценности партии, которая продвигала ее кандидатуру, то ей не по пути с командой».

Вероятно, полномочия Елены Шумиловой будут досрочно прекращены на ближайшем пленарном заседании Совета федерации 18 июня.

Андрей Иванов, Сыктывкар; Андрей Прах