Сенаторы снова будут отзываться

В принятом Госдумой в среду во втором чтении законопроекте об изменении избирательного законодательства в последний момент появились новые поправки — к закону «О порядке формирования Совета федерации» (СФ). Речь в них идет о возвращении механизма отзыва сенаторов по инициативе региональных властей, упраздненного более десяти лет назад. Как пояснили авторы поправок, досрочно лишиться полномочий рискуют члены верхней палаты, которые, например, подолгу не бывают в своем регионе, а в случае «предвзятого отношения» к сенаторам их защитит сам Совфед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поправки, предложенные депутатом Дмитрием Вяткиным, сенаторами Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и Вячеславом Тимченко, предполагают внесение в закон нескольких изменений. Во-первых, они закрепляют единые требования к кандидатам в сенаторы от исполнительной власти. Сейчас губернатор, избранный на прямых выборах, может делегировать в СФ любого кандидата (отвечающего всем прочим требованиям), тогда как глава региона, назначенный заксобранием (так делают на Северном Кавказе, в Крыму и автономных округах),— только депутата или сенатора. Раньше это требование действовало в обоих случаях, но для первой категории руководителей его давно отменили, теперь же предлагается отменить и для второй. Во-вторых, поправки приводят требования к кандидатам в сенаторы в соответствие с ограничениями пассивного избирательного права, введенными за последние годы, а именно расширяют список уголовных составов, приговор по которым препятствует попаданию в СФ. Наконец, в-третьих, они восстанавливают институт отзыва сенаторов по желанию региональных властей.

Согласно предлагаемому механизму, губернатор или заксобрание получат право обратиться в верхнюю палату с предложением досрочно отозвать своего представителя в СФ.

Внести его можно не ранее чем через год после назначения сенатора и не менее чем за три месяца до истечения его полномочий. Если СФ отклонит это представление, то повторно потребовать отзыва сенатора можно будет только через полгода.

По мнению Вячеслава Тимченко, институт отзыва повысит ответственность членов СФ. «Бывают случаи, когда некоторые сенаторы по полгода не бывают в своих регионах,— сказал “Ъ” господин Тимченко.— Мы даем (региональным властям.— “Ъ”) право оценить их работу и при необходимости решить, что они не оправдывают надежд». При этом парламентарий подчеркнул, что кроме объективных причин для отзыва могут быть и субъективные, поэтому окончательное решение остается за палатой: «Будет всестороннее обсуждение на площадке СФ, консультации, в том числе с органом, наделившим полномочиями, самим сенатором, чтобы исключить случаи предвзятого отношения».

Институт отзыва сенаторов имеет очень богатую историю. Он появился в 2000 году, когда на смену губернаторам и спикерам заксобраний, заседавшим в верхней палате по должности, пришли назначенцы.

Правом отзывать членов СФ наделялись власти регионов, а СФ был обязан исполнять их волю. Сами сенаторы считали этот механизм «волюнтаристским» и нередко ему сопротивлялись.

Тогдашний спикер СФ Сергей Миронов убеждал регионы не отзывать коллег: так, он лично просил нижегородских депутатов не голосовать за лишение полномочий сенатора Евгения Бушмина, которого пытался снять губернатор Геннадий Ходырев. А в ответ на решение президента Татарстана Минтимера Шаймиева отозвать Рафгата Алтынбаева верхняя палата устроила настоящий демарш, потребовав официальных объяснений.

В 2004 году господин Миронов перевернул ситуацию на 180 градусов: по его инициативе были приняты поправки, наделившие спикера СФ исключительным правом поднимать вопрос об отзыве члена палаты. Теперь уже сам Сергей Миронов обращался к региональным депутатам с предложением лишить кого-то полномочий, а они его рассматривали. Этот механизм тоже встретил сопротивление, но на этот раз снизу. Например, Верховный совет Хакасии отказался голосовать за отзыв своего представителя Аркадия Саркисяна, на чем настаивал спикер СФ.

В 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев снова изменил концепцию, вернув регионам право отзывать сенаторов. В 2011 году, когда поправки вступили в силу, ими сразу воспользовались питерские депутаты и отозвали самого Сергея Миронова, который к тому моменту находился в затяжном конфликте с «Единой Россией». Но и на этом история не закончилась. Пришедшая на смену господину Миронову Валентина Матвиенко выступила против «угрозы дамоклова меча увольнений из-за колебаний региональной конъюнктуры», нависающего над сенаторами, и институт отзыва был просто отменен.

Против его возвращения на заседании Думы 17 мая открыто выступил только Алексей Куринный (КПРФ). Он предположил, что по представлению регионов будут прекращаться полномочия «каких-то неправильных сенаторов, которые неправильно голосуют, занимают неправильную позицию»: «Это в корне неверно с точки зрения той правовой конструкции мандата, которая существует сегодня. Это фактически делает верхнюю палату парламента абсолютно подконтрольным органом, любого члена которого можно в любой момент выдернуть».

Представлявший поправки единоросс Дмитрий Вяткин заверил коммуниста, что и раньше механизм применялся «крайне редко» и в будущем такие случаи не могут стать частыми, поскольку, «как показывает практика, сенатор имеет тесные рабочие отношения с теми органами и высшим должностным лицом, которые его назначили». «Бывает так, что высшее должностное лицо досрочно прекращает свои полномочия. Новое высшее должностное лицо начинает формировать свою команду, и в данном случае у него, конечно же, должны быть такие полномочия (отозвать сенатора.— “Ъ”)»,— сказал единоросс.

Опрошенные “Ъ” представители других партий поправки поддержали. Глава комитета по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) даже заявил, что было бы логичным применять такой же механизм и к депутатам, иначе «в отношении одной из палат норма получается дискриминационной».

Сардана Авксентьева («Новые люди») отметила, что сенатора нужно менять, «если он не приносит реальную пользу своему региону»: «Сенатор — это не почетное звание, а трудная работа». И только экс-спикер СФ Сергей Миронов, ныне возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», сообщил, что законы о СФ «работают» и он не видит «необходимости вносить в них изменения относительно отзыва сенаторов».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова