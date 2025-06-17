В свою страну «Олений»

Проект по созданию туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений» в Липецкой области за 5 млрд руб. совладелицы местной аграрной ГК «Трио» и сестры экс-мэра Липецка Евгении Уваркиной Елены Латышевой потребовал заемных средств. Общая сумма вложений уже достигла 160 млн руб. собственных средств ООО «Вавилово», юрлица проекта. Кто будет кредитовать его дальнейшую реализацию, пока неизвестно. Эксперты отмечают актуальность проекта, так как существующие места для размещения уже не могут удовлетворить туристический поток, однако отмечают, что окупить затраты по кредиту будет возможно только при условии господдержки.

Популяция оленей на территории парка составляет около 1 тыс. особей

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

ООО «Вавилово», создающее туристическую инфраструктуру в сафари-парке «Олений» в Краснинском районе Липецкой области, намерено привлечь заемное финансирование для дальнейшей реализации проекта. Об этом рассказала один из собственников компании Елена Латышева. С прошлого года в объекты парка было инвестировано около 160 млн руб. собственных средств — на строительство банного комплекса с купелями и чанами, административно-хозяйственного корпуса, трехкомнатных модульных домиков, глэмпинга на пять палаток, террасы, летнего кинотеатра, а также на обустройство смотровой видовой площадки на пешеходном маршруте.

«Сейчас мы вводим в эксплуатацию глэмпинг на пять тент-сафари, еще десять появятся в следующем году. Также создаем навигационный центр на базе существующего здания в селе Суходол, который будет точкой старта сафари. В этом году надеемся начать строительство мультиформатного комплекса, но пока ведется работа по его проектированию. После этого будем проводить конкурс на определение подрядчиков строительства»,— рассказала госпожа Латышева.

В следующую очередь строительства должны войти мультиформатный центр с панорамным рестораном, визит-центром и аквазоной с подогреваемым бассейном, навигационный сафари-центр и музей. Кроме того, проект включает строительство новых мест для размещения туристов: глэмпинг на 12 палаток, гостевые арендные дома и современный отель на 120 номеров. Общая сумма инвестиций в эти объекты составит не менее 400 млн руб., однако «уточненный расчет будет понятен после завершения проектирования».

О проекте в природном парке впервые стало известно в июне 2024 года, когда «Вавилово» и правительство Липецкой области подписали соглашение на ПМЭФ-2024. Тогда сообщалось, что компания планирует инвестировать в инфраструктуру парка порядка 5 млрд руб. Сообщалось, что до 2027 года на 3 тыс. га должны появиться гостиничный комплекс, визит-центр, музей, арт-лекторий, а также пансионат-кампус для персонала. В данный момент разрабатывается мастер-план для развития инфраструктуры до 2028 года.

Также в прошлом году губернатор Игорь Артамонов сообщал, что в регионе планируют разработать несколько экотроп, которые свяжут «Кудыкину гору», Олений парк, реку Воргол и село Пальна-Михайловка в Становлянском округе.

По данным Rusprofile, ООО «Вавилово» зарегистрировано в Липецкой области в 2005 году для аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 2 млн руб. 0,5% долей компании принадлежит совладелице местной аграрной ГК «Трио» и сестре экс-мэра Липецка Евгении Уваркиной Елене Латышевой, 99,5% — Игорю Егармину, который также является владельцем 55,81% долей ООО «Дир Фарм», занимающегося разведением оленей (остальные 44,19% — у Евгения Лихацкого). Выручка «Вавилова» в 2024 году составила 87,8 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. Директор — Олег Горлов.

По собственным данным компании, общая площадь парка составляет более 3 тыс. га. Популяция оленей на территории составляет около 1 тыс. особей, среди них дикие благородные, пятнистые олени, лани, косули. Для размещения туристов работает 11 модульных домов и три коттеджа.

И.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Липецкой области Евгений Боровских отметил, что Олений парк уже стал популярным местом отдыха, добавив, что в регионе существует дефицит мест размещения туристов. Позитивное влияние проекта на развитие туризма в регионе отметил председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков. Он подчеркнул, что важно наладить взаимодействие между владельцами туристического бизнеса региона и обеспечить поддержку проектов со стороны властей.

«В регионе удалось реализовать несколько интересных проектов благодаря частной инициативе. Владельцы этих точек должны сотрудничать, чтобы привлекать и удерживать туристов. А власти, в свою очередь, должны вкладывать средства в рекламу, чтобы привлекать больше гостей, в том числе не только из макрорегиона, но и из Москвы. Мы можем демпинговать и конкурировать с южными курортами»,— считает господин Клоков.

Глава воронежского союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов отметил, что реализация проектов в сфере туризма сейчас «просто невозможна без привлечения господдержки». «Если посмотреть на существующую ключевую ставку, то становится понятно, что окупить такие дорогостоящие кредиты при реализации подобных туристических проектов просто нереально. Поэтому надо обращаться за государственной поддержкой. Сейчас существуют целевые гранты от Ростуризма, которые позволяют получить средства под 7–8%»,— пояснил Сергей Наумов. По его словам, в случае участия в такой госпрограмме финансирование выделяется через ВТБ, Сбер или Россельхозбанк.

Ульяна Ларионова