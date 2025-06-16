Москалькова рассказала об эвакуации более 300 россиян из Ирана

Российские дипломаты добились эвакуации 324 человек из Ирана в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Среди эвакуированных — россияне и граждане других дружественных государств.

14 июня через пункт пропуска «Астара», который находится на границе с Азербайджаном, была эвакуирована первая группа из 86 человек. Среди них были также дети и иностранцы. 15 июня эвакуировали 238 человек, среди которых семьи дипломатов и деятели культуры.

«Особую благодарность хочу выразить властям Азербайджана за проявленное гуманитарное отношение и всестороннее содействие в организации эвакуации»,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

Она призвала граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы. Также она посоветовала обращаться в диппредставительства России в случае возникновения любых сложностей.

Эвакуация была объявлена в связи с военным конфликтом между Ираном и Израилем. Иерусалим 13 июня объявил о начале операции «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана.

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