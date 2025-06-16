Путин поздравил детский лагерь «Артек» с вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление детскому центру «Артек» по случаю его 100-летнего юбилея, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что «Артек» является одним из крупнейших и самых известных детских комплексов в мире, который с годами только увеличивает свою притягательность для ребят.

В обращении к сотрудникам и воспитанникам лагеря господин Путин отметил, что за время существования «Артек» превратился из палаточного городка у подножия горы Аю-Даг в современный международный центр детского отдыха, оснащённый по последнему слову техники. Лагерь сохраняет свою неповторимую атмосферу, являясь символом счастливого детства и крепкой дружбы.

Президент обратил внимание на то, что в «Артеке» всегда радушно встречали детей из разных уголков России и мира: более 2 миллионов детей из 150 стран смогли отдохнуть и раскрыть свои таланты именно здесь. Он также поблагодарил коллектив лагеря за профессиональную работу и преданность делу.