Что вы помните про «Артек»?

Первая смена «Артека» открылась 16 июня 1925 года. Начинавшийся как палаточный лагерь, он превратился в послевоенный период в крупнейший комплекс отдыха для советских пионеров. Вот что о нем рассказывают те, кто его посещал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Олимпийский патруль» в международном детском центре «Артек»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Акция «Олимпийский патруль» в международном детском центре «Артек»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ:

— Мне повезло побывать там много раз, и всегда ощущалась теплота во всех смыслах этого слова и везде — великолепная организация. Впервые это произошло в девять лет. Правда, я отдыхал в самую первую смену только что созданного лагеря «Орленок». В «Артек» мы попали удивительным образом. Директора этих лагерей проявили храбрость, реализовав такой план. Девять автобусов с «орлятами» проехали по черноморскому побережью от Туапсе до Тамани, потом — на пароме через Керченский пролив. После него мы переночевали в степи в палатках, а уже утром добрались до «Артека», где нас очень гостеприимно встретили.

Мы проиграли «Артеку» в футбол, но «Орленок» выиграл за счет моих усилий в шахматы. Так что победила дружба! Два года спустя, в 11 лет, я стал уже чемпионом «Артека» по шахматам. Тогда нам, приехавшим из холодных мест, больше всего, конечно, хотелось покупаться в море и позагорать. Я понимал и новых артековцев, когда приезжал туда взрослым. Но шахматы никогда там не забывали. Все было замечательно!

Родион Газманов, певец:

— В переходном возрасте я увидел, как проходят будни в «Артеке», и захотел там остаться. Впервые после родного дома с отдельной комнатой, уютом и комфортом я оказался 24/7 в коллективе сверстников, когда в комнате 20 коек, а подъем, отбой — по сигналу. Но ни разу не пожалел. Приобрел там много новых друзей, а с одним из них встречаемся до сих пор. Я даже специально приезжал к нему в Крым, чтобы быть свидетелем на его свадьбе. Это место заряжено невероятной энергетикой доверия и дружбы, уверенностью, что перед тобой открыты все дороги, все самое лучшее — впереди. А оказавшись там во взрослом возрасте, также впитываешь эту атмосферу и становишься моложе.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН:

— «Артек» — это юность, это радость, это общение! И конечно, это знакомство со всей страной. У нас в отряде были ребята, которые представляли самые разные регионы — от Кавказа до Архангельска, Сибири, и все очень быстро становились друзьями. Наши разговоры, обмен впечатлениями и мнениями дали мне представление о том, как живут люди в разных регионах России.

Андрей Григорьев-Апполонов, певец, солист поп-группы «Иванушки International»:

— «Артек» — красивый лагерь, но запомнился мне прежде всего деловой частью. Я там был как уже известный филателист, участник всесоюзного слета юных коллекционеров. Мы общались, обменивались марками как настоящие профессионалы, к нам приезжали художники, которые рисовали марки, и два известных космонавта, изображенных на марках из моей коллекции,— это было круто!

Был настоящий восторг еще и потому, что все организовано «по-взрослому»: профессиональная конференция или симпозиум со своей программой. Ну и конечно, потряс Аю-Даг, другие местные красоты, это тоже было круто! Но я балованный сочинский ребенок, все детство провел в пионерских лагерях, и были другие, в которых отдых мне больше нравился, например в прекрасном «Космосе» в окрестностях Сочи.

Сергей Бадюк, спортсмен, актер, телеведущий:

— В 1984 году я, простой деревенский 14-летний парень, по разнарядке попал в «Артек» в зимнюю смену и был ошеломлен и немного придавлен его величием и царившим вокруг праздником. К счастью, мне повезло с пионервожатым, это был феноменальный педагог и психолог, знаменитый артековец с 20-летним стажем с забавной фамилией Зайка. Именно благодаря ему мне удалось адаптироваться в необычной среде и даже немного прославиться. Первый раз это было тогда, когда он спросил: «Кто умеет стрелять? Нужно поучаствовать в соревнованиях». Я вызвался, поскольку уже умел обращаться с оружием, правда, из экономии патронов стрелял чаще теоретически, занимался так называемым холощением.

На самих соревнованиях с помощью деревенских навыков и благодаря тому, что меня никто не ограничивал во времени подготовки к выстрелам, мне удалось установить рекорд, выбив 47 очков из 50, чем я несказанно поразил бывалых спортсменов, сбежавшихся посмотреть на это деревенское «чудо-юдо».

В следующий раз Зайка вызвал меня,14-летнего пацана, и попросил подменить на несколько дней приболевших вожатых в младшей группе семи-восьмилетних ребят. Я согласился и в итоге провел в «Артеке» не две недели, а 45 дней — уже в качестве вожатого, причем с двумя сменами. Фотографии из «Артека», в том числе с подопечными малышами, я сохранил и время от времени альбом с щемящим чувством восторга пересматриваю. А недавно удалось побывать в восстановленном лагере и поностальгировать, глядя на этот великолепный комплекс. Это очень сильные чувства.

Александр Ющенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

— Мое знакомство с «Артеком» произошло в середине 1980-х. Я проходил сборы в спортивном лагере неподалеку, и мы неделю прожили в «Артеке», соревнуясь с местными ребятами. Навсегда запомнил величие и необыкновенную красоту этого гигантского комплекса и ощущение праздника, царившего вокруг.

Но еще больше я был впечатлен заряженностью на успех, духом и сплоченностью ребят—непрофессиональных спортсменов, которые с нами соревновались.

Победы давались нам, много тренировавшимся боксерам, с огромным трудом. Здорово, что нам после возвращения Крыма удалось возродить лагерь, и уже мой сын три сезона провел в «Артеке» с 2015 по 2017 год. Те впечатления, которые он привез оттуда, полностью аналогичны моим — дух единения, азарта и стремления к успеху в восставшем из разрухи «Артеке» сохранен.

Леонид Дзюник, актер, продюсер, экс-директор групп «Тату» и Smash!!, экс генеральный директор «Филипп Киркоров продакшн»:

— Меня долго преследовало по жизни разочарование, что пионером я в него не попал. Это же была витрина достижений СССР. Правда, в 1991 году эти самые дети из «Артека» даже не вышли отстоять Красное знамя, а некоторые сами его спускали. Моя мама несколько лет безуспешно пыталась получить для меня путевку. Она смогла только отвезти меня на отдых неподалеку от Аю-Дага, и я влюбился в Крым на всю жизнь. Только походили вокруг, но в «Артек» попасть было нельзя. Этот гештальт я закрыл уже вместе с женой, когда в лагерь стали пускать экскурсии. Сейчас, когда «Артек» становится вторым «Сириусом», есть надежда, что и здравница возродится, и дети насладятся морем и замечательными традициями. Очень этого хочу!

Группа «Прямая речь»