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Что вы помните про «Артек»?

“Ъ” поговорил с теми, кто бывал там в детстве и не только

Первая смена «Артека» открылась 16 июня 1925 года. Начинавшийся как палаточный лагерь, он превратился в послевоенный период в крупнейший комплекс отдыха для советских пионеров. Вот что о нем рассказывают те, кто его посещал.

Акция «Олимпийский патруль» в международном детском центре «Артек»

Акция «Олимпийский патруль» в международном детском центре «Артек»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Акция «Олимпийский патруль» в международном детском центре «Артек»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ:

— Мне повезло побывать там много раз, и всегда ощущалась теплота во всех смыслах этого слова и везде — великолепная организация. Впервые это произошло в девять лет. Правда, я отдыхал в самую первую смену только что созданного лагеря «Орленок». В «Артек» мы попали удивительным образом. Директора этих лагерей проявили храбрость, реализовав такой план. Девять автобусов с «орлятами» проехали по черноморскому побережью от Туапсе до Тамани, потом — на пароме через Керченский пролив. После него мы переночевали в степи в палатках, а уже утром добрались до «Артека», где нас очень гостеприимно встретили.

Мы проиграли «Артеку» в футбол, но «Орленок» выиграл за счет моих усилий в шахматы. Так что победила дружба! Два года спустя, в 11 лет, я стал уже чемпионом «Артека» по шахматам. Тогда нам, приехавшим из холодных мест, больше всего, конечно, хотелось покупаться в море и позагорать. Я понимал и новых артековцев, когда приезжал туда взрослым. Но шахматы никогда там не забывали. Все было замечательно!

Родион Газманов, певец:

— В переходном возрасте я увидел, как проходят будни в «Артеке», и захотел там остаться. Впервые после родного дома с отдельной комнатой, уютом и комфортом я оказался 24/7 в коллективе сверстников, когда в комнате 20 коек, а подъем, отбой — по сигналу. Но ни разу не пожалел. Приобрел там много новых друзей, а с одним из них встречаемся до сих пор. Я даже специально приезжал к нему в Крым, чтобы быть свидетелем на его свадьбе. Это место заряжено невероятной энергетикой доверия и дружбы, уверенностью, что перед тобой открыты все дороги, все самое лучшее — впереди. А оказавшись там во взрослом возрасте, также впитываешь эту атмосферу и становишься моложе.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН:

— «Артек» — это юность, это радость, это общение! И конечно, это знакомство со всей страной. У нас в отряде были ребята, которые представляли самые разные регионы — от Кавказа до Архангельска, Сибири, и все очень быстро становились друзьями. Наши разговоры, обмен впечатлениями и мнениями дали мне представление о том, как живут люди в разных регионах России.

Андрей Григорьев-Апполонов, певец, солист поп-группы «Иванушки International»:

— «Артек» — красивый лагерь, но запомнился мне прежде всего деловой частью. Я там был как уже известный филателист, участник всесоюзного слета юных коллекционеров. Мы общались, обменивались марками как настоящие профессионалы, к нам приезжали художники, которые рисовали марки, и два известных космонавта, изображенных на марках из моей коллекции,— это было круто!

Был настоящий восторг еще и потому, что все организовано «по-взрослому»: профессиональная конференция или симпозиум со своей программой. Ну и конечно, потряс Аю-Даг, другие местные красоты, это тоже было круто! Но я балованный сочинский ребенок, все детство провел в пионерских лагерях, и были другие, в которых отдых мне больше нравился, например в прекрасном «Космосе» в окрестностях Сочи.

Сергей Бадюк, спортсмен, актер, телеведущий:

— В 1984 году я, простой деревенский 14-летний парень, по разнарядке попал в «Артек» в зимнюю смену и был ошеломлен и немного придавлен его величием и царившим вокруг праздником. К счастью, мне повезло с пионервожатым, это был феноменальный педагог и психолог, знаменитый артековец с 20-летним стажем с забавной фамилией Зайка. Именно благодаря ему мне удалось адаптироваться в необычной среде и даже немного прославиться. Первый раз это было тогда, когда он спросил: «Кто умеет стрелять? Нужно поучаствовать в соревнованиях». Я вызвался, поскольку уже умел обращаться с оружием, правда, из экономии патронов стрелял чаще теоретически, занимался так называемым холощением.

На самих соревнованиях с помощью деревенских навыков и благодаря тому, что меня никто не ограничивал во времени подготовки к выстрелам, мне удалось установить рекорд, выбив 47 очков из 50, чем я несказанно поразил бывалых спортсменов, сбежавшихся посмотреть на это деревенское «чудо-юдо».

В следующий раз Зайка вызвал меня,14-летнего пацана, и попросил подменить на несколько дней приболевших вожатых в младшей группе семи-восьмилетних ребят. Я согласился и в итоге провел в «Артеке» не две недели, а 45 дней — уже в качестве вожатого, причем с двумя сменами. Фотографии из «Артека», в том числе с подопечными малышами, я сохранил и время от времени альбом с щемящим чувством восторга пересматриваю. А недавно удалось побывать в восстановленном лагере и поностальгировать, глядя на этот великолепный комплекс. Это очень сильные чувства.

Александр Ющенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

— Мое знакомство с «Артеком» произошло в середине 1980-х. Я проходил сборы в спортивном лагере неподалеку, и мы неделю прожили в «Артеке», соревнуясь с местными ребятами. Навсегда запомнил величие и необыкновенную красоту этого гигантского комплекса и ощущение праздника, царившего вокруг.

Но еще больше я был впечатлен заряженностью на успех, духом и сплоченностью ребят—непрофессиональных спортсменов, которые с нами соревновались.

Победы давались нам, много тренировавшимся боксерам, с огромным трудом. Здорово, что нам после возвращения Крыма удалось возродить лагерь, и уже мой сын три сезона провел в «Артеке» с 2015 по 2017 год. Те впечатления, которые он привез оттуда, полностью аналогичны моим — дух единения, азарта и стремления к успеху в восставшем из разрухи «Артеке» сохранен.

Леонид Дзюник, актер, продюсер, экс-директор групп «Тату» и Smash!!, экс генеральный директор «Филипп Киркоров продакшн»:

— Меня долго преследовало по жизни разочарование, что пионером я в него не попал. Это же была витрина достижений СССР. Правда, в 1991 году эти самые дети из «Артека» даже не вышли отстоять Красное знамя, а некоторые сами его спускали. Моя мама несколько лет безуспешно пыталась получить для меня путевку. Она смогла только отвезти меня на отдых неподалеку от Аю-Дага, и я влюбился в Крым на всю жизнь. Только походили вокруг, но в «Артек» попасть было нельзя. Этот гештальт я закрыл уже вместе с женой, когда в лагерь стали пускать экскурсии. Сейчас, когда «Артек» становится вторым «Сириусом», есть надежда, что и здравница возродится, и дети насладятся морем и замечательными традициями. Очень этого хочу!

Группа «Прямая речь»

Фотогалерея

Прошлое и настоящее главного пионерского лагеря СССР «Артек»

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Впервые идея создания детского лагеря в Крыму появилась в 1924 году у председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева — он мечтал создать «лечебный лагерь», где в короткие сроки можно было бы поправить здоровье детей. Соловьев объездил множество мест на побережье, и урочище Артек в поселке Гурзуф удовлетворило всем его требованиям. Год спустя лагерь-санаторий «Артек» открыл свою первую смену (на фото)

Впервые идея создания детского лагеря в Крыму появилась в 1924 году у председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева — он мечтал создать «лечебный лагерь», где в короткие сроки можно было бы поправить здоровье детей. Соловьев объездил множество мест на побережье, и урочище Артек в поселке Гурзуф удовлетворило всем его требованиям. Год спустя лагерь-санаторий «Артек» открыл свою первую смену (на фото)

Фото: Автор неизвестен

В первый год своего существования «Артек» принял 320 детей, которых размещали в брезентовых палатках у моря. В 1925 году лагерь состоял из четырех жилых палаток, изолятора, столовой под тентом, клуба-библиотеки, под который была отведена лучшая комната потемкинского дома (в начале XIX века в урочище находилось имение Потемкиных). У моря была разбита физкультурная площадка, там же зажигались первые артековские костры

В первый год своего существования «Артек» принял 320 детей, которых размещали в брезентовых палатках у моря. В 1925 году лагерь состоял из четырех жилых палаток, изолятора, столовой под тентом, клуба-библиотеки, под который была отведена лучшая комната потемкинского дома (в начале XIX века в урочище находилось имение Потемкиных). У моря была разбита физкультурная площадка, там же зажигались первые артековские костры

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1927 году в «Артеке» была введена штатная должность вожатого отряда. Педагоги вели занятия по краеведению и естествознанию, организовывали экскурсии, проводили лекции — на образовательную работу с детьми отводилось 2-3 часа в день. Кроме того, в распорядок дня артековцев входил обязательный труд — уборка парка или пляжа, помощь расположенному по соседству хозяйству&lt;br> На фото: советский писатель Аркадий Гайдар во время посещения «Артека»

В 1927 году в «Артеке» была введена штатная должность вожатого отряда. Педагоги вели занятия по краеведению и естествознанию, организовывали экскурсии, проводили лекции — на образовательную работу с детьми отводилось 2-3 часа в день. Кроме того, в распорядок дня артековцев входил обязательный труд — уборка парка или пляжа, помощь расположенному по соседству хозяйству
На фото: советский писатель Аркадий Гайдар во время посещения «Артека»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В первые годы существования в «Артеке» не было собственного транспорта — из-за этого практически не проводилось экскурсий за пределы лагеря

В первые годы существования в «Артеке» не было собственного транспорта — из-за этого практически не проводилось экскурсий за пределы лагеря

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В «Артеке» принимали и зарубежных гостей: в 1920-е годы в лагере отдыхали дети и взрослые из Германии, Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции, а в 1937 году на все лето приезжали дети из охваченной гражданской войной Испании

В «Артеке» принимали и зарубежных гостей: в 1920-е годы в лагере отдыхали дети и взрослые из Германии, Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции, а в 1937 году на все лето приезжали дети из охваченной гражданской войной Испании

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Постепенно «Артек» из летнего лагеря превратился в постоянный лагерь-санаторий, палатки сменились домиками, а территория увеличилась — в «Артеке» появились «Верхний» и «Нижний» лагерь, «Суук-Су» (бывший дом отдыха ВЦИК СССР), «15-ая дача». Популярность лагеря к этому времени вышла далеко за пределы страны&lt;br> На фото: космонавты Юрий Гагарин (справа) и Герман Титов на встрече с пионерами в «Артеке»

Постепенно «Артек» из летнего лагеря превратился в постоянный лагерь-санаторий, палатки сменились домиками, а территория увеличилась — в «Артеке» появились «Верхний» и «Нижний» лагерь, «Суук-Су» (бывший дом отдыха ВЦИК СССР), «15-ая дача». Популярность лагеря к этому времени вышла далеко за пределы страны
На фото: космонавты Юрий Гагарин (справа) и Герман Титов на встрече с пионерами в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В каждом из лагерей «Артека» — «Верхнем», «Нижнем», «Суук-Су», «15-й даче» — появилась своя линейка, флаг, старший вожатый

В каждом из лагерей «Артека» — «Верхнем», «Нижнем», «Суук-Су», «15-й даче» — появилась своя линейка, флаг, старший вожатый

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Большое внимание в «Артеке» уделялось активному досугу — ребят учили плавать, грести, кататься на велосипеде, составлять гербарии, делать модели самолетов и аэропланов. Кроме того, каждый отряд брал на себя организацию одного из коллективных мероприятий — конкурса на лучшую газету, спортивного состязания, творческого вечера

Большое внимание в «Артеке» уделялось активному досугу — ребят учили плавать, грести, кататься на велосипеде, составлять гербарии, делать модели самолетов и аэропланов. Кроме того, каждый отряд брал на себя организацию одного из коллективных мероприятий — конкурса на лучшую газету, спортивного состязания, творческого вечера

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В годы войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский курортный поселок Белокуриху, где дети с вожатыми, врачом и начальником лагеря жили по артековским законам, помогали семьям фронтовиков, раненым, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Эту «смену» позже назвали самой длинной в истории лагеря — она длилась 3,5 года. Сам «Артек» освободили 15 апреля 1944 года

В годы войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский курортный поселок Белокуриху, где дети с вожатыми, врачом и начальником лагеря жили по артековским законам, помогали семьям фронтовиков, раненым, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Эту «смену» позже назвали самой длинной в истории лагеря — она длилась 3,5 года. Сам «Артек» освободили 15 апреля 1944 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена поездка в «Артек» считалась престижной наградой. Путевку могли получить самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям. В период с 1925 по 1969 годы в «Артеке» побывали 300 тыс. детей, в том числе — из 17 зарубежных стран

В советские времена поездка в «Артек» считалась престижной наградой. Путевку могли получить самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям. В период с 1925 по 1969 годы в «Артеке» побывали 300 тыс. детей, в том числе — из 17 зарубежных стран

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В послевоенный «Артек» приезжало все больше и больше зарубежных делегаций, знаменитых политиков, деятелей культуры и спорта. Так, в разные годы почетными гостями лагеря были Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Лев Яшин, Лидия Скобликова, Лев Таль и многие другие&lt;br> На фото: олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев в «Артеке»

В послевоенный «Артек» приезжало все больше и больше зарубежных делегаций, знаменитых политиков, деятелей культуры и спорта. Так, в разные годы почетными гостями лагеря были Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Лев Яшин, Лидия Скобликова, Лев Таль и многие другие
На фото: олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в «Артеке» была проведена реконструкция по проекту архитектора Анатолия Полянского. В лагере было построено 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки

В 1960-е годы в «Артеке» была проведена реконструкция по проекту архитектора Анатолия Полянского. В лагере было построено 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в лагере также появились международные смены и связанные с этим новые традиции: эстафеты дружбы, национальные дни стран, интернациональные воскресники, розыгрыш «Кубка континентов» по спортивным играм, вечера национальных игр и танцев, встречи по интересам

В 1960-е годы в лагере также появились международные смены и связанные с этим новые традиции: эстафеты дружбы, национальные дни стран, интернациональные воскресники, розыгрыш «Кубка континентов» по спортивным играм, вечера национальных игр и танцев, встречи по интересам

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С появлением международных смен в «Артеке» начали проходить Международные детские спортивные игры «Дружба» с участием юных спортсменов из разных стран мира&lt;br> На фото: вид на пионерский лагерь «Горный» в «Артеке»

С появлением международных смен в «Артеке» начали проходить Международные детские спортивные игры «Дружба» с участием юных спортсменов из разных стран мира
На фото: вид на пионерский лагерь «Горный» в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Удачное расположение, а также близость Ялтинского филиала киностудии имени Горького сделали «Артек» популярной киноплощадкой: здесь снимались такие фильмы, как «В поисках капитана Гранта», «Одиссея капитана Блада», «Сердца трех», «Туманность Андромеды», эпизоды из «Белого пуделя», «Десяти негритят»

Удачное расположение, а также близость Ялтинского филиала киностудии имени Горького сделали «Артек» популярной киноплощадкой: здесь снимались такие фильмы, как «В поисках капитана Гранта», «Одиссея капитана Блада», «Сердца трех», «Туманность Андромеды», эпизоды из «Белого пуделя», «Десяти негритят»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Первым главой советского правительства, посетившим «Артек», был Вячеслав Молотов в 1934 году. В 1979 году в лагере побывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (на фото)

Первым главой советского правительства, посетившим «Артек», был Вячеслав Молотов в 1934 году. В 1979 году в лагере побывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (на фото)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1983 году почетным гостем «Артека» стала американская школьница Саманта Смит (на фото вторая слева), приехавшая в СССР по приглашению Юрия Андропова. Саманта жила в одном из корпусов лагеря «Морской», носила артековскую форму, участвовала во всех мероприятиях лагеря. Девочке так понравилось в «Артеке», что она хотела сюда вернуться, но 25 августа 1985 года Саманта Смит погибла в авиакатастрофе

В 1983 году почетным гостем «Артека» стала американская школьница Саманта Смит (на фото вторая слева), приехавшая в СССР по приглашению Юрия Андропова. Саманта жила в одном из корпусов лагеря «Морской», носила артековскую форму, участвовала во всех мероприятиях лагеря. Девочке так понравилось в «Артеке», что она хотела сюда вернуться, но 25 августа 1985 года Саманта Смит погибла в авиакатастрофе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена «Артек» был настолько популярен, что в СССР открывались похожие, хотя и не такие знаменитые, лагеря: «Орленок» в Краснодарском крае, «Молодая гвардия» в Одесской области, «Зубренок» в Минской области и многие другие&lt;br> На фото: лагерь «Армянский Артек» в Ванадзорском ущелье в Армении

В советские времена «Артек» был настолько популярен, что в СССР открывались похожие, хотя и не такие знаменитые, лагеря: «Орленок» в Краснодарском крае, «Молодая гвардия» в Одесской области, «Зубренок» в Минской области и многие другие
На фото: лагерь «Армянский Артек» в Ванадзорском ущелье в Армении

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После распада СССР «Артек» принадлежал Украине и назывался Международным детским центром. В последние годы своего существования лагерь перестал быть круглогодичным, при этом заметно снизилась его наполняемость в летний сезон. В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. В марте 2014 года «Артек» был переведен на баланс Крымы

После распада СССР «Артек» принадлежал Украине и назывался Международным детским центром. В последние годы своего существования лагерь перестал быть круглогодичным, при этом заметно снизилась его наполняемость в летний сезон. В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. В марте 2014 года «Артек» был переведен на баланс Крымы

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 2000 году, во время празднования 75-летия «Артека», была торжественно вскрыта капсула с посланием пионеров-артековцев 1960 годов, которая все это время хранилась на Костровой площади лагеря. В своем «письме будущего» пионеры предполагали, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, летать на Луну, а в «Артеке» будет свой космодром

В 2000 году, во время празднования 75-летия «Артека», была торжественно вскрыта капсула с посланием пионеров-артековцев 1960 годов, которая все это время хранилась на Костровой площади лагеря. В своем «письме будущего» пионеры предполагали, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, летать на Луну, а в «Артеке» будет свой космодром

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В честь Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» были названы: улицы в Москве, Воронеже, Донецке, Днепропетровскe, Гурзуфе, малая планета, модель детского радиоприемника, шоколадные вафли, пшеничная крупа, кинотеатры, траулер Мурманского морского пароходства, танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси КамАЗ, детская мебель и другие объекты и предметы

В честь Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» были названы: улицы в Москве, Воронеже, Донецке, Днепропетровскe, Гурзуфе, малая планета, модель детского радиоприемника, шоколадные вафли, пшеничная крупа, кинотеатры, траулер Мурманского морского пароходства, танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси КамАЗ, детская мебель и другие объекты и предметы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Длина береговой линии лагеря составляет 7 км, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки,— 208 га

Длина береговой линии лагеря составляет 7 км, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки,— 208 га

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный»

С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Артек» получил статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. На его территории работает школа на 1,2 тыс. мест, в которой в 2021 году был открыт атомкласс

«Артек» получил статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. На его территории работает школа на 1,2 тыс. мест, в которой в 2021 году был открыт атомкласс

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На территории международного детского центра ведется строительство лагеря «Солнечный» (на фото) вместимостью 1 тыс. мест, который предполагается открыть в 2024-2025 годах. Он должен стать местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы

На территории международного детского центра ведется строительство лагеря «Солнечный» (на фото) вместимостью 1 тыс. мест, который предполагается открыть в 2024-2025 годах. Он должен стать местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В июне 2017 года лагерь посетил президент РФ Владимир Путин. «Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья»,— сказал он детям

В июне 2017 года лагерь посетил президент РФ Владимир Путин. «Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья»,— сказал он детям

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сейчас «Артек» работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3 тыс. детей, в зимнюю — более 1,5 тыс. В образовательном процессе задействованы 100 учителей и 500 вожатых

Сейчас «Артек» работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3 тыс. детей, в зимнюю — более 1,5 тыс. В образовательном процессе задействованы 100 учителей и 500 вожатых

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Впервые идея создания детского лагеря в Крыму появилась в 1924 году у председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева — он мечтал создать «лечебный лагерь», где в короткие сроки можно было бы поправить здоровье детей. Соловьев объездил множество мест на побережье, и урочище Артек в поселке Гурзуф удовлетворило всем его требованиям. Год спустя лагерь-санаторий «Артек» открыл свою первую смену (на фото)

Фото: Автор неизвестен

В первый год своего существования «Артек» принял 320 детей, которых размещали в брезентовых палатках у моря. В 1925 году лагерь состоял из четырех жилых палаток, изолятора, столовой под тентом, клуба-библиотеки, под который была отведена лучшая комната потемкинского дома (в начале XIX века в урочище находилось имение Потемкиных). У моря была разбита физкультурная площадка, там же зажигались первые артековские костры

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1927 году в «Артеке» была введена штатная должность вожатого отряда. Педагоги вели занятия по краеведению и естествознанию, организовывали экскурсии, проводили лекции — на образовательную работу с детьми отводилось 2-3 часа в день. Кроме того, в распорядок дня артековцев входил обязательный труд — уборка парка или пляжа, помощь расположенному по соседству хозяйству
На фото: советский писатель Аркадий Гайдар во время посещения «Артека»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В первые годы существования в «Артеке» не было собственного транспорта — из-за этого практически не проводилось экскурсий за пределы лагеря

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В «Артеке» принимали и зарубежных гостей: в 1920-е годы в лагере отдыхали дети и взрослые из Германии, Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции, а в 1937 году на все лето приезжали дети из охваченной гражданской войной Испании

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Постепенно «Артек» из летнего лагеря превратился в постоянный лагерь-санаторий, палатки сменились домиками, а территория увеличилась — в «Артеке» появились «Верхний» и «Нижний» лагерь, «Суук-Су» (бывший дом отдыха ВЦИК СССР), «15-ая дача». Популярность лагеря к этому времени вышла далеко за пределы страны
На фото: космонавты Юрий Гагарин (справа) и Герман Титов на встрече с пионерами в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В каждом из лагерей «Артека» — «Верхнем», «Нижнем», «Суук-Су», «15-й даче» — появилась своя линейка, флаг, старший вожатый

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Большое внимание в «Артеке» уделялось активному досугу — ребят учили плавать, грести, кататься на велосипеде, составлять гербарии, делать модели самолетов и аэропланов. Кроме того, каждый отряд брал на себя организацию одного из коллективных мероприятий — конкурса на лучшую газету, спортивного состязания, творческого вечера

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В годы войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский курортный поселок Белокуриху, где дети с вожатыми, врачом и начальником лагеря жили по артековским законам, помогали семьям фронтовиков, раненым, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Эту «смену» позже назвали самой длинной в истории лагеря — она длилась 3,5 года. Сам «Артек» освободили 15 апреля 1944 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена поездка в «Артек» считалась престижной наградой. Путевку могли получить самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям. В период с 1925 по 1969 годы в «Артеке» побывали 300 тыс. детей, в том числе — из 17 зарубежных стран

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В послевоенный «Артек» приезжало все больше и больше зарубежных делегаций, знаменитых политиков, деятелей культуры и спорта. Так, в разные годы почетными гостями лагеря были Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Лев Яшин, Лидия Скобликова, Лев Таль и многие другие
На фото: олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в «Артеке» была проведена реконструкция по проекту архитектора Анатолия Полянского. В лагере было построено 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в лагере также появились международные смены и связанные с этим новые традиции: эстафеты дружбы, национальные дни стран, интернациональные воскресники, розыгрыш «Кубка континентов» по спортивным играм, вечера национальных игр и танцев, встречи по интересам

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С появлением международных смен в «Артеке» начали проходить Международные детские спортивные игры «Дружба» с участием юных спортсменов из разных стран мира
На фото: вид на пионерский лагерь «Горный» в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Удачное расположение, а также близость Ялтинского филиала киностудии имени Горького сделали «Артек» популярной киноплощадкой: здесь снимались такие фильмы, как «В поисках капитана Гранта», «Одиссея капитана Блада», «Сердца трех», «Туманность Андромеды», эпизоды из «Белого пуделя», «Десяти негритят»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Первым главой советского правительства, посетившим «Артек», был Вячеслав Молотов в 1934 году. В 1979 году в лагере побывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (на фото)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1983 году почетным гостем «Артека» стала американская школьница Саманта Смит (на фото вторая слева), приехавшая в СССР по приглашению Юрия Андропова. Саманта жила в одном из корпусов лагеря «Морской», носила артековскую форму, участвовала во всех мероприятиях лагеря. Девочке так понравилось в «Артеке», что она хотела сюда вернуться, но 25 августа 1985 года Саманта Смит погибла в авиакатастрофе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена «Артек» был настолько популярен, что в СССР открывались похожие, хотя и не такие знаменитые, лагеря: «Орленок» в Краснодарском крае, «Молодая гвардия» в Одесской области, «Зубренок» в Минской области и многие другие
На фото: лагерь «Армянский Артек» в Ванадзорском ущелье в Армении

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После распада СССР «Артек» принадлежал Украине и назывался Международным детским центром. В последние годы своего существования лагерь перестал быть круглогодичным, при этом заметно снизилась его наполняемость в летний сезон. В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. В марте 2014 года «Артек» был переведен на баланс Крымы

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 2000 году, во время празднования 75-летия «Артека», была торжественно вскрыта капсула с посланием пионеров-артековцев 1960 годов, которая все это время хранилась на Костровой площади лагеря. В своем «письме будущего» пионеры предполагали, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, летать на Луну, а в «Артеке» будет свой космодром

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В честь Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» были названы: улицы в Москве, Воронеже, Донецке, Днепропетровскe, Гурзуфе, малая планета, модель детского радиоприемника, шоколадные вафли, пшеничная крупа, кинотеатры, траулер Мурманского морского пароходства, танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси КамАЗ, детская мебель и другие объекты и предметы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Длина береговой линии лагеря составляет 7 км, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки,— 208 га

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Артек» получил статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. На его территории работает школа на 1,2 тыс. мест, в которой в 2021 году был открыт атомкласс

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На территории международного детского центра ведется строительство лагеря «Солнечный» (на фото) вместимостью 1 тыс. мест, который предполагается открыть в 2024-2025 годах. Он должен стать местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В июне 2017 года лагерь посетил президент РФ Владимир Путин. «Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья»,— сказал он детям

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сейчас «Артек» работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3 тыс. детей, в зимнюю — более 1,5 тыс. В образовательном процессе задействованы 100 учителей и 500 вожатых

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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