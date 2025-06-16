Патриарх Кирилл: инвестируйте в рождение, воспитание и развитие детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью «Ъ» заявил, что общественное достояние должно служить «нравственному преображению общества». Он призвал инвестировать в рождение детей, в их воспитание и развитие. Он заверил, что такие инвестиции принесут плоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если же экономика будет построена так, что человек станет только удовлетворять свои потребности, извлекать лишь материальную выгоду из общения с окружающими, то жизнь самого общества будет находиться в опасности»,— сказал глава РПЦ. Он отметил, что общество уже наблюдает признаки бедствия: люди отказываются от супружества и деторождения.

Также патриарх Кирилл рассказал, как сочетать бизнес и веру в Бога. Он призвал их контролировать материальную обеспеченность своих подчиненных, чтобы «они имели возможность достойно содержать свои семьи».

Полное интервью с патриархом Кириллом читайте позже на сайте «Ъ».