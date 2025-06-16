Патриарх Кирилл рассказал, как сочетать бизнес и веру в Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью «Ъ» назвал предпринимательство конкурентной средой, которая вынуждает человека «действовать жестко». При этом, по его словам, верующие в Бога бизнесмены должны помнить о нравственном законе: «Поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Можно быть принципиальным и строгим руководителем, но при этом сохранять верность главной евангельской заповеди о любви к Богу и человеку»,— сказал патриарх Кирилл в интервью «Ъ».

Как добавил патриарх, предпринимателям следует контролировать материальную обеспеченность своих подчиненных, чтобы «они имели возможность достойно содержать свои семьи». По его словам, такой подход увеличит шансы на устранение бедности в России.

Полное интервью с патриархом Кириллом читайте позже на сайте «Ъ».