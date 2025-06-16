Патриарх Кирилл: аборты перестали быть социальной нормой в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью «Ъ» заявил, что число абортов с начала 1990-х годов неуклонно падает. Он заявил, что искусственное прерывание беременности больше не является социальной нормой и назвал это большой победой государства и церкви. Впрочем, это не означает рост рождаемости в стране, отметил патриарх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«50 и более лет назад снижение числа абортов автоматически значило рост рождаемости. Сейчас такой связи нет. Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания»,— сказал он.

Также глава РПЦ прокомментировал падение рождаемости в стране и кажущуюся бесплодность усилий, направленных на поддержку деторождения. «Результаты демографической политики видны не сразу, моментальных выгод не приносят, но реализуются на длинной дистанции»,— сказал он. Он отметил, что этот вопрос требует исключительно стратегического подхода и «взгляда как минимум за 25-летний горизонт».

Полное интервью с патриархом Кириллом читайте позже на сайте «Ъ».