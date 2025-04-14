Из загранки для огранки

Индия, на которую приходится около 90% мировой огранки, активизировала в марте импорт алмазов и экспорт бриллиантов. Закупки оказались ниже прошлогодних на 2,6%, тогда как в январе—феврале отставали на 34–50%. На динамике могли сказаться снижение запасов у огранщиков, а также активизация торговли в ожидании новых пошлин в торговом противостоянии США и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка качества огранки на одном из предприятий в Сурате (Индия)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Проверка качества огранки на одном из предприятий в Сурате (Индия)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Индия в марте импортировала 11,2 млн карат алмазов стоимостью $1,3 млрд, что на 2,6% и 6,6% меньше, чем годом ранее, соответственно. Таковы предварительные данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). С начала 2025 года это минимальный разрыв в закупках с прошлогодним уровнем. В январе индийский импорт алмазов в объеме был на 34% меньше, чем годом ранее, в феврале — на 50%.

На Индию приходится около 90% мировой огранки алмазов. В 2024 году страна сокращала закупки на фоне высоких запасов, сформированных в предыдущие годы. Это стало одной из причин затяжного кризиса на мировом алмазно-бриллиантовом рынке (см. “Ъ” от 14 марта).

Динамика экспорта бриллиантов из Индии в марте также улучшилась. По данным GJEPC, в прошлом месяце страна увеличила экспорт бриллиантов на 3,3% год к году, до 9,99 млн карат, стоимость поставок снизилась на 0,76%, до $1,15 млрд.

В январе объем экспорта снижался год к году на 9,14%, стоимость поставок — на 12,48%. В феврале эти показатели были ниже прошлогодних на 16,26% и 20,2%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» указывают, что чистый импорт алмазов в Индию впервые превысил $1 млрд с мая 2024 года. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров говорит, что улучшение импорта может быть связано с постепенным уменьшением запасов, накопленных в 2022–2023 годах. «Полагаем, что этот тренд может продолжиться»,— считает он. При этом цены на рынке перестают падать, указывают в БКС. Так, индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index за неделю к 12 апреля вырос на 0,7%, до 127,8 пункта. Средние цены на бриллианты за месяц к 14 апреля увеличились на 1–5,7% в зависимости от размера камней, согласно индексу отраслевого агентства Rapaport.

Руководитель по корпоративным финансам АЛРОСА (добывает более 90% алмазов в России) Сергей Тахиев говорит, что в 2021–2022 годах импорт был на 35–40 млн карат выше, чем средние исторические значения, а в 2023–2024 годах показатель был на 30 млн карат ниже. По его словам, запасы алмазов в огранке приблизились к низким уровням к 2025 году, а спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами превышал показатели, отмечаемые до пандемии. Как отмечает господин Тахиев, активизации импорта могут способствовать нормализация запасов, а также отчасти «спекулятивный» спрос, движимый участниками рынка, которые предвосхищают восстановление цен после двух лет циклического снижения. Глава АЛРОСА Павел Маринычев ранее допускал восстановление рынка алмазов раньше 2027 года.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что в марте спрос на рынке действительно мог быть неплохим в сравнении с предыдущими кризисными периодами. Но, по его словам, нельзя исключать и фактор пошлин, в преддверии которых огранщики Индии могли наращивать экспорт бриллиантов в США.

В Rapaport предупреждают, что анонсированные США торговые пошлины и ответные меры со стороны Китая могут остановить восстановление рынка. «Отрасль в шоке от тарифов»,— комментируют аналитики.

Как указывают в БКС, на США и Китай приходится более 60% мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Илья Макаров отмечает, что если торговые пошлины будут способствовать замедлению роста экономики, то это, безусловно, скажется на рынке бриллиантов. В БКС ждут, что эффект от анонсированных США пошлин в полной мере проявится во второй половине 2025 года.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков считает, что перспективы бриллиантов из природных алмазов в любом случае лучше не стали. По его словам, со временем такие камни покинут сегмент массовой ювелирной продукции, оставшись в премиальном сегменте. А индийские огранщики будут гранить больше крупных и качественных природных камней, меньше — алмазов мелкого рассева, прогнозирует он.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова