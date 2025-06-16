Трамп призвал Иран и Израиль к мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану и Израилю необходимо как можно скорее начать переговоры о деэскалации. С таким призывом американский лидер выступил перед саммитом G7 в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и премьер Канады Марк Карни

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп и премьер Канады Марк Карни

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне,— сказал Дональд Трамп.— Они должны начать переговоры и сделать это немедленно, пока не стало слишком поздно».

По его оценке, в настоящее время Иран уступает Израилю. «Я бы сказал, что Иран не выигрывает эту войну»,— сказал господин Трамп журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Перед вылетом в Канаду на саммит G7 Дональд Трамп выражал надежду на сделку между Ираном и Израилем. Ранее в тот же день глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что «скоро между Израилем и Ираном настанет мир», также отметив, что США «не имеют отношения» к израильской военной операции.

16 июня со ссылкой на дипломатический источник агентство Reuters сообщило, что представители Ирана дали понять посредникам в Катаре и Омане, что Тегеран не намерен обсуждать прекращение огня с Израилем на фоне продолжающихся израильских ударов. Собеседник агентства опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы поступившей от Ирана просьбе к странам Персидского залива добиться при посредничестве Дональда Трампа прекращения огня и возобновления переговоров по ядерной программе.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».

Анастасия Домбицкая