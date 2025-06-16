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ГИБДД просят поделиться парковкой

Полномочия субъектов федерации по наказанию нарушителей предлагают расширить

Регионы могут получить право штрафовать нарушителей правил парковки без участия ГИБДД. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное собрание Пермского края. Документ поддержали власти еще четырех регионов. Сейчас право штрафовать нарушителей парковки есть у Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Севастополя. Аналогичные полномочия нужны и другим субъектам, где ГИБДД не справляется с администрированием нарушителей, считают авторы поправок. Эксперт видит риски в том, что регионы будут совмещать функции организаторов движения и контролеров, используя это для наполнения бюджетов за счет штрафов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заксобрание Пермского края 16 июня внесло в Госдуму проект поправок к КоАП РФ, наделяющий регионы правом самостоятельно, без участия ГИБДД, администрировать нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.16 кодекса (несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств). После принятия поправок регионы должны будут заключить соглашение с МВД о передаче полномочий.

Право администрировать парковочные нарушения было впервые введено в 2013 году для властей Москвы и Санкт-Петербурга. Полномочия субъектов расширялись для разгрузки ГИБДД и повышения контроля за нарушителями. В 2023 году в КоАП РФ внесли дополнительные поправки, наделившие аналогичными функциями власти Московской области и Севастополя.

Пермские депутаты жалуются, что количество нарушителей парковки на местах растет, ГИБДД с администрированием не справляется.

«В крупных городах число водителей, привлеченных к ответственности за нарушения правил, и общее число нарушителей этих правил могут различаться в десятки раз»,— говорится в пояснительной записке. В качестве доказательства депутаты приводят статистику по Пермскому краю, где ГИБДД ежегодно выносит стабильно по 17–18 тыс. постановлений за нарушение правил стоянки, или в среднем 49 постановлений в сутки. Но фактическое количество нарушителей в центре Перми примерно в 20 раз больше числа вынесенных штрафов. Местные органы власти заинтересованы в сокращении числа нарушителей, но полномочий для решения проблемы у них нет, жалуются депутаты.

К материалам законопроекта приложены документы о позиции властей Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей: все они поддерживают инициативу и готовы принять на себя новые полномочия. Регионы заявляют о «технической» готовности фиксировать нарушения с помощью дорожных камер. Правительство Рязанской области приводит свою статистику, согласно которой по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ ГИБДД ежегодно выносит около 12–13 тыс. постановлений, их количество не уменьшается, а значит, контроль за нарушениями неэффективен.

В финансово-экономическом обосновании депутаты напоминают, что с 1 января 2025 года 25% всех сборов от штрафов за нарушения ПДД направляются в федеральный бюджет, 75% — в региональный. В связи с этим федеральная поддержка для принятия поправок не потребуется.

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Правительство РФ проект изменений изначально не поддержало (соответствующее заключение от 22 июля внесено в Госдуму в общем пакете документов). Вице-премьер Дмитрий Григоренко указывал, что первая редакция поправок не позволяла полицейским возбуждать дела, если сотрудник ГИБДД самостоятельно выявил парковочное нарушение. Правительство указывало также на недостаточность данных, подтверждающих готовность регионов к получению новых полномочий. Во внесенной в Госдуму редакции все эти замечания учтены, сообщает глава Заксобрания Пермского края Валерий Сухих. Поддерживает ли правительство текущую версию поправок — неизвестно.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский подтверждает, что проблема с нехваткой сотрудников ГИБДД существует.

«С другой стороны, регионам отдавать администрирование опасно,— считает эксперт.— Есть риск, что это может превратиться в сбор денег без возможности хоть что-то обжаловать и без возможности доказать, что камера ошиблась или парковочный инспектор ошибся. Здесь нужна система сдержек и противовесов. Потому что сейчас, если ты водитель и ошибся, то тебя штрафуют. Если же система или инспектор ошиблись, то штраф можно обжаловать и отменить, но ответственности за ошибку никто не понесет». «Местные власти больше, чем ГИБДД, заинтересованы наводить порядок на дорогах,— размышляет член Общественной палаты Александр Холодов.— И очевидно, что если полномочия будут переданы, то штрафов за парковку будет кратно больше. Опыт Москвы и Санкт-Петербурга это уже показал. У ГИБДД, в свою очередь, освобождаются руки, они начинают больше работать по "своим" составам, связанным с безопасностью движения».

Иван Буранов

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