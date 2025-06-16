Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-проректор Приволжского медуниверситета получил три года колонии за взятки

Суд в Нижнем Новгороде признал бывшего проректора Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Савелова виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к трем годам колонии строгого режима и штрафу 2,7 млн руб., сообщили в региональном СУ СКР 16 июня.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что с 2017 по 2019 год подсудимый получил от подрядчика 550 тыс. руб. за разглашение цен конкурентов на аукционе по ремонту систем вентиляции, гарантированное заключение контракта, а также общее покровительство и попустительство при приемке работ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году по делу о мошенничестве организованной группой также были арестованы первый проректор ПИМУ Сергей Вожик, начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев и директор института реабилитации Сергей Хрулев.

Галина Шамберина

Новости компаний Все