Уголовное дело в отношении проректора ПИМУ Сергея Савелова передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Савелова, обвиняемого в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2017-2019 годах проректор получил от подрядчика 550 тыс. руб. за разглашение цен конкурентов на аукционе по ремонту систем вентиляции, гарантированное заключение контракта, а также общее покровительство и попустительство при приемке работ.

Проректора отправили под домашний арест. Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Нижегородский райсуд.

Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Савелова задержали 12 декабря 2024 года во время обыска в вузе. Позднее, в марте 2025 года, в ПИМУ прошла серия задержаний: по делу о мошенничестве организованной группой были арестованы первый проректор университета Сергей Вожик, начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев и директор института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев.

Елена Ковалева