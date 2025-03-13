Сотрудников ПИМУ и коммерсанта подозревают в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в отношении двух сотрудников Приволжского медуниверситета и предпринимателя, специализирующегося на продаже медицинских изделий, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Ранее сообщалось о задержании первого проректора Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева.

Следствие полагает, что в 2021 году фигуранты подготовили документы с завышенными ценами на закупку медоборудования в рамках федеральной программы от аффилированных юрлиц, которым обеспечили победу на торгах. Позднее ПИМУ подписал контракт с компанией на поставку велоэргометров на 7,7 млн руб., которые участники организованной группы поделили между собой.

В ГУ МВД по Нижегородской области добавили, что похищенные средства были выделены в рамках нацпроекта для реабилитации пациентов, в том числе, инвалидов.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Владимир Зубарев