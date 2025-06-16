Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность государства

Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 11 июня, сообщает «Интерфакс». По решению суда Росимуществу перешло еще несколько активов, в том числе Свободный порт Камчатка, «Новкам», «Морская гавань», «Аквамарин», НПК «Камаки», «Костер-1».

В мае Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества чиновников и бизнесменов Камчатского края в пользу государства. Среди конфискованных активов был порт Петропавловск-Камчатский, объекты недвижимости и морские суда на сумму более 30 млрд руб. По версии надзорного ведомства, ответчики нарушили законы о противодействии коррупции. В числе 65 ответчиков — экс-зампред правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Подробности — в материале «Ъ» «Акционеров порта отчалили в суде».