Австралия засомневалась в американских подлодках

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз дал согласие на начало официальных переговоров с Евросоюзом о новом оборонном соглашении. И даже собрался лично обсудить планы по расширению сотрудничества между Канберрой и Брюсселем в области безопасности на проходящем 15–17 июня в Канаде саммите лидеров стран «семерки» (G7). Стремление укрепить оборонные связи с новыми союзниками появилось у Австралии на фоне проверки Пентагоном целесообразности участия США в альянсе AUKUS. Как опасаются в Канберре, по ее итогам Вашингтон может передумать насчет предоставления Австралии подводных лодок класса Virginia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская подводная лодка класса Virginia

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters Американская подводная лодка класса Virginia

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Австралия проведет официальные переговоры о присоединении к новому оборонному соглашению с Евросоюзом, а ее премьер-министр Энтони Албаниз лично обсудит планы по расширению сотрудничества в области безопасности на саммите G7 в Канаде. Об этом он сам заявил 15 июня по прибытии в канадский Калгари. «Я буду конструктивно участвовать в этих дискуссиях. Мы стремимся к сотрудничеству для укрепления потенциала Австралии»,— отметил господин Албаниз, анонсируя скорую встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой в канадской провинции Альберта.

Идея выйти на партнерство в сфере безопасности с Австралией целиком и полностью принадлежала Евросоюзу.

В ноябре прошлого года ЕС подписал соглашения с Японией и Южной Кореей, открывающие путь к коллективным военным учениям, совместной борьбе с терроризмом и иностранным вмешательством, а также к сотрудничеству в сферах кибербезопасности и оборонной промышленности. Тогда же в Брюсселе заявили, что хотели бы выйти на аналогичную модель взаимодействия и с Канберрой.

«Мы предсказуемы, мы разделяем одни и те же ценности... Поэтому мы можем предложить друг другу стабильность, и мы очень благодарны за это. И это также причина того, что мы видим вас не только как торгового партнера, но и как стратегического партнера, и мы бы очень хотели расширить эти стратегические отношения»,— заявила Урсула фон дер Ляйен премьеру Албанизу, делая ему официальное предложение об оборонном соглашении на встрече в Риме, куда они приехали, чтобы 18 мая присутствовать на инаугурационной мессе папы Льва XIV.

Сначала в Канберре отнеслись к этой идее с заметной прохладцей, сочтя, что пакт с географически далекой Европой рискует отвлечь внимание и деньги от курса на создание высокоэффективных вооруженных сил для Индо-Тихоокеанского региона.

Однако в последние недели решили повнимательнее изучить предложение о партнерстве. По свидетельству ряда западных СМИ, оборонное соглашение Австралии и ЕС активно обсуждалось на недавнем форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, а на прошлой неделе посол ЕС в Австралии Габриэле Висентин подтвердил, что переговоры по теме ведутся в Брюсселе.

Примечательно, что смена настроений в Канберре совпала по времени с новостями о том, что США затеяли проверку целесообразности участия страны в оборонном пакте AUKUS, где партнерами Соединенных Штатов выступают Австралия и Великобритания, чтобы убедиться в его соответствии политике «Америка прежде всего» президента Дональда Трампа.

Напомним, в рамках оборонного союза трех стран, заключенного в годы президентства Джо Байдена, Вашингтон и Лондон договорились, в частности, помочь Канберре с созданием австралийского флота атомных подводных лодок. По плану Австралия и Великобритания будут совместно производить ударную подлодку SSN-AUKUS с использованием американской технологии ядерной силовой установки, однако первые подлодки этого типа поступят на вооружение Канберры не ранее 2040 года. До этого момента США обязались продать Австралии до пяти подводных лодок класса Virginia начиная с 2032 года. Однако, как указывает ряд экспертов, пока что у Штатов не хватает производственных мощностей для выполнения этой задачи.

В марте этого года замминистра обороны США Элбридж Колби, возглавивший нынешний пересмотр AUKUS, заявил, что было бы «здорово», если бы Австралия получила подлодки, но существует «очень реальная угроза конфликта в ближайшие годы» и американские SSN будут «абсолютно необходимы» для защиты Тайваня.

Австралийцы отнеслись к такой перспективе со всей серьезностью. «Если ВМС США уже испытывают нехватку подводных лодок SSN, а их промышленность производит слишком мало для того, чтобы заменить выбывающие, не говоря уже об увеличении численности флота, то может ли президент, как бы хорошо он ни относился к Австралии, расстаться с любой из них даже ради такого союзника, как Австралия?» — заметил в интервью британской Financial Times (FT) австралийский экс-премьер Малкольм Тёрнбулл.

С другой стороны, согласно нескольким источникам FT, затеянный американцами обзор пакта AUKUS стал не более чем «тактикой ведения переговоров» в попытке заставить Австралию увеличить расходы на оборону. В конце мая министр обороны США Пит Хегсет уже призвал Канберру увеличить их с чуть более 2% ВВП до 3,5%, но этот призыв не нашел у австралийцев особо позитивного отклика.

Так или иначе, но на фоне ухудшающейся международной безопасности и растущих сомнений в железобетонной приверженности Штатов союзу с Австралией и Великобританией Энтони Албаниз, очевидно, счел, что сотрудничество в оборонной сфере с новыми союзниками не помешает.

Помимо благожелательного настроя на взаимодействие с ЕС австралийский премьер высказался также в поддержку участия Канады в так называемом втором столпе AUKUS, который, в отличие от первого, исключает ядерный компонент. «В нестабильном мире люди ищут определенности, (дружественных.— “Ъ”) отношений, надежных связей, а Австралия и Канада — именно такие партнеры»,— отметил господин Албаниз в кулуарах саммита G7 после встречи со своим канадским коллегой Марком Карни.

Наталия Портякова