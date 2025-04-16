Зеленый континент бьет воздушную тревогу

Призрак «российской угрозы» возник в Австралии перед выборами. Все началось с публикации о том, что Москва якобы получила от Индонезии добро на размещение на одной из своих авиабаз российской военной авиации. Лидер австралийских оппозиционных либералов Питер Даттон, претендующий на роль будущего премьера, тут же выразил свое возмущение тем, что власти, по сути, проморгали риск расширения российского военного присутствия в регионе. Утверждения СМИ оказались недостоверными, что дало нынешнему премьеру Австралии Энтони Албанизу и его сторонникам прекрасный повод обвинить соперника в некомпетентности.

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Фото: Pedja Stanisic / Reuters Сиднейский оперный театр

Фото: Pedja Stanisic / Reuters

Начало публичному выяснению отношений между лидером правящих в Австралии лейбористов Энтони Албанизом и его основным политическим соперником, главой оппозиционных либералов Питером Даттоном было положено публикацией в специализирующемся на военной тематике авторитетном журнале Jane’s Defence Weekly 15 апреля. По данным издания, еще в феврале в ходе визита в Индонезию секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обратился к властям с официальным запросом позволить России разместить свои стратегические бомбардировщики на авиабазе Манухуа, расположенной на южной стороне острова Биак.

Эта авиабаза расположена примерно в 1,5 тыс. км от берегов Австралии — на полпути между главным австралийским оборонным хабом в Дарвине и базой ВМС и ВВС США на Гуаме. Неудивительно, что новость о скором появлении в этом стратегическом регионе российских бомбардировщиков вызвала в Австралии нешуточный переполох.

Первым на сообщение отреагировал лидер австралийской оппозиции Питер Даттон, представивший дело так, что правительство проморгало событие, представляющее смертельную угрозу для безопасности Австралии.

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Фото: AAP / Jono Searle / Reuters Лидер австралийской оппозиции Питер Даттон

Фото: AAP / Jono Searle / Reuters

«Это катастрофический провал в дипломатических отношениях (с Индонезией.— “Ъ”), если Пенни Вонг (глава МИД Австралии.— “Ъ”) и Энтони Албаниз не были предупреждены об этом заранее, пока все не стало достоянием общественности»,— обрушился господин Даттон 15 апреля на своих политических оппонентов.

Правительство Австралии действительно ничего не слышало ни о российском запросе, ни о согласии Джакарты разрешить на авиабазе Манухуа размещение самолетов ВКС РФ. Впрочем, по той причине, что ничего этого и не было.

«Он мне сказал предельно ясно, что сообщения о перспективах полетов российских самолетов с территории Индонезии просто не соответствуют действительности»,— отрапортовал во вторник вечером министр обороны и вице- премьер Австралии Ричард Марлес, ссылаясь на телефонный разговор со своим индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином. Уже 16 апреля господин Шамсуддин сам опроверг информацию журнала Jane’s, подхваченную рядом других англоязычных СМИ. «Это абсолютно неправда. Индонезия придерживается принципа независимой и активной внешней политики. Мы не позволяем иностранным военным базам находиться на нашей территории»,— отметил он в своем заявлении для прессы.

В Москве на эту историю и вовсе не стали как-то серьезно реагировать. «Сейчас много вбросов»,— заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, господин Даттон, рассчитывавший уколоть своего соперника в разгар кампании по подготовке к выборам, намеченным на 3 мая, выставив его как политика, неспособного позаботиться о безопасности страны, сам оказался в дураках.

В этой ситуации лейбористы, конечно, не упустили шанса поддеть лидера либералов. «То, что мы увидели вчера от Питера Даттона, было необычайным перебором. Он приписал президенту Индонезии слова (которые тот не говорил.— “Ъ”)»,— заявил на пресс-конференции премьер Энтони Албаниз.

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Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters Премьер Австралии Энтони Албаниз

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters

Днем ранее господин Даттон, отвечая на вопрос, видел ли он подтверждения со стороны президента Индонезии Прабово Субианто, уверенно заявил, что был «комментарий, который исходил от администрации, от администрации Прабово».

Министр финансов Австралии и соратник премьера Джим Чалмерс назвал комментарии лидера оппозиции «дисквалифицирующим моментом» в плане его притязаний на должность премьера по итогам майских парламентских выборов. «Он по темпераменту не подходит для управления нашими отношениями в мире и для управления нашей экономикой здесь, дома»,— сказал господин Чалмерс.

Еще в феврале 2025 года правоцентристская оппозиция в лице Либерально-национальной коалиции во главе с Питером Даттоном уверенно опережала правящих лейбористов примерно на 10%. Однако за последние полтора месяца предвыборные расклады начали резко меняться в пользу Энтони Албаниза и его партии. По данным последнего опроса социологической службы Resolve, проведенного 9–13 апреля, поддержка лейбористов выросла до 53,5% против 46,5% у либеральных соперников. И не исключено, что нынешний конфуз Питера Даттона лишь усугубил негативный для его премьерских амбиций тренд.

Наталия Портякова