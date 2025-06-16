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Президиум реготделения ЕР выдвинул кандидуру Минниханова на выборы раиса

Президиум регионального политсовета «Единой России» в Татарстане выдвинул Рустама Минниханова на выборы раиса республики, которые пройдут в сентябре. Его кандидатуру президиум поддержал единогласно.

Президиум реготделения ЕР выдвинул кандидуру Минниханова на выборы раиса

Президиум реготделения ЕР выдвинул кандидуру Минниханова на выборы раиса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президиум реготделения ЕР выдвинул кандидуру Минниханова на выборы раиса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Для окончательного утверждения его кандидатуры необходимо одобрение президиума генерального совета в Москве. Фарид Мухаметшин, секретарь реготделения партии и председатель Госсовета Татарстана, отметил, что жители республики неоднократно просили поддержать выдвижение действующего раиса.

«Все мы единогласно поддерживаем кандидатуру Рустама Нургалиевича»,— заявил Фарид Мухаметшин.

В праймериз конкурентом Рустама Минниханова был сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев.

Влас Северин

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