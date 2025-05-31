Раис готовится к выборам

«Единая Россия» определилась с двумя участниками предварительного голосования за кандидата партии на выборах раиса Татарстана. Ими стали действующий руководитель республики Рустам Минниханов и сенатор Российской Федерации Александр Терентьев. Кандидатуру победителя предварительного голосования должен будет согласовать генеральный совет партии. «Справедливая Россия — За правду» не будет выдвигать своего кандидата на выборы в сентябре и уже заявила о поддержке Рустама Минниханова.

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Члены регионального отделения политической партии «Единая Россия» («ЕР») выдвинули действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова и сенатора РФ Александра Терентьева в качестве двух кандидатов на предварительное голосование за выборы руководителя региона.

«Предварительное голосование — обязательная процедура при выдвижении кандидатов на выборах любого уровня», — сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе заседания президиума регионального политического совета Татарстанского отделения партии.

Господин Мухаметшин заявил, что «ЕР» — единственная партия в стране, проводящая эту процедуру голосования на постоянной системной основе. Согласно действующим положениям о порядке проведения предварительного голосования, партия должна сформировать список не менее чем из двух кандидатов на выборы главы субъекта РФ.

«Раис республики, член Бюро Высшего Совета партии „Единая Россия“, наш однопартиец Рустам Минниханов тоже уверен в том, что мы с вами подставим свое партийное плечо для решения текущих и стратегических задач нашей республики», — заявил председатель Госсовета Татарстана.

После заседания Фарид Мухаметшин отказался ответить на вопросы журналистов.

Рустам Минниханов занимает должность руководителя Татарстана с сентября 2010 года. Он сменил первого президента республики Минтимера Шаймиева, который стал государственным советником региона. Ранее Рустам Минниханов возглавлял Правительство Татарстана. В 1996-1998 годах был министром финансов республики, а в 1993-1996 годах — главой администрации Высокогорского района Татарстана. В 1978 году господин Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства, а в 1986 году — Заочный институт советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами» в Москве. В 2003 году получил звание доктора экономических наук.

Александр Терентьев с 2022 года является членом Совета Федерации от Татарстана. С 2012 года был заместителем руководителя Аппарата президента республики и руководителем Департамента президента региона по вопросам внутренней политики. Александр Терентьев награжден медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет благодарность президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Российской Федерации Александр Терентьев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сенатор Российской Федерации Александр Терентьев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Другие региональные партийные отделения пока официально не сообщали о своих кандидатах на выборы раиса Татарстана, которые должны состояться 14 сентября. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, прибыв в Казань с рабочей поездкой 11 апреля, сообщил, что партия не будет выдвигать своего претендента и планирует поддержать кандидатуру Рустама Минниханова на голосовании. В тот же день господин Миронов встретился с действующим раисом Татарстана в доме Правительства республики.

На прошлых выборах 13 сентября 2020 года Рустам Минниханов получил 83,28% голосов избирателей Татарстана. При этом второе место занял Альмир Михеев из партии «Справедливая Россия», за которого проголосовали 4,93% избирателей.

16 июня 2025 года запланирована встреча партийцев с участниками предварительного голосования. В ней должны принять участие не менее 75% секретарей местных и первичных отделений. Кандидатуру победителя праймериз должен будет согласовать президиум генерального совета «Единой России». Дата проведения тайного голосования не уточняется. Согласованная кандидатура выдвигается конференцией регионального отделения тайным голосованием. В единый день голосования татарстанцы выберут раиса республики и более 7,5 тыс. депутатов местных советов.

Сам Рустам Минниханов официально не высказывался о том, планирует ли он выдвигаться на выборы руководителя Татарстана. 3 марта 2025 года президент России Владимир Путин встретился с господином Миннихановым. Даже в ходе встречи стороны не обсуждали выдвижение кандидатуру Рустама Минниханова на новый срок.

Диана Соловьёва