Песков ответил на вопрос о «полной эвакуации» россиян из Ирана и Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не приняли решения о возможной массовой эвакуации россиян из Ирана или Израиля. Он напомнил, что сейчас сограждане выезжают с иранской территории группами, в том числе через Азербайджан.

«Мне неизвестно о решениях на данный момент о полной эвакуации (из Ирана и Израиля.— "Ъ")»,— заявил господин Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что «все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации».

Власти Ирана в понедельник продлили закрытие воздушного пространства до 1.30 мск 17 июня.

«Конфликт Израиля и Ирана. День четвертый» — онлайн-трансляция «Ъ».