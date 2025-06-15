Группа российских ученых эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Группа из 14 российских ученых участвовала в конференции по БРИКС в Тегеране. Теперь всех их успешно эвакуировали из Ирана в Азербайджан, сообщили в Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что в состав делегации входят замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. «На текущий момент группа уже пересекла границу, ее безопасности ничего не угрожает»,— рассказали «РИА Новости» в Минобрнауки.

В беседе с агентством Василий Кузнецов добавил, что надеется на продолжение контактов с иранскими коллегами. По его словам, у сторон есть широкий спектр тем для обсуждения и обмена мнениями.

Сложности с вылетом из Ирана начались после эскалации конфликта с Израилем 13 июня. Руководство двух стран объявило о закрытии воздушного пространства, армии стали обмениваться ракетными ударами. Взаимные атаки продолжаются третий день.

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