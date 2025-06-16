Экс-глава оператора радиоактивных отходов получил 11 лет колонии

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игорю Игину. По делу о получении взятки и незаконном хранении оружия подсудимому было назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Игин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Игин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо лишения свободы, суд назначил экс-гендиректору штраф в размере 265 млн руб. и запретил заниматься деятельностью в области атомной электроэнергии, а также занимать руководящие посты и административные должности в течение 5 лет.

Подробности уголовного дела — в материале «Ъ» «Откаты нашли в отходах»