«Годзилла направляется в Канаду»

Североамериканская и европейская пресса оценивает возможные результаты саммита G7 в канадской провинции Альберта. Лидеры стран обсудят вопросы мировой торговли, а также военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) в аэропорту Калгари (Канада) (15 июня 2025 года)

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп (справа) в аэропорту Калгари (Канада) (15 июня 2025 года)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Испытание для Марка Карни саммитом G7 — в Канаду направляется Годзилла

В ближайшие дни канадец Марк Карни примет мировых лидеров в Кананаскисе, где на саммите «семерки» расскажет о своих планах разблокировать мировую торговлю, состояние которой во многом зависит от новой войны на Ближнем Востоке и темперамента Дональда Трампа.

На саммите будут президенты и премьер-министры государств, охватывающих Глобальный Север и Юг. Но для Карни, который хочет продемонстрировать свои навыки главы ЦБ, полученные еще во время «Брексита» и финансового кризиса 2008 года, саммит может свестись к одной цели: показать, что он может справиться с Трампом. «Это как подготовка красной дорожки для Годзиллы»,— отметил один канадский чиновник на условиях анонимности.

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Лидеры стран «семерки» встречаются в Канаде, чтобы обсудить торговые вопросы, войну на Украине и нестабильность на Ближнем Востоке. Как сообщают источники, по результатам саммита, вероятно, не будет единого совместного заявления. Вместо этого лидеры стран, скорее всего, согласуют отдельные заявления по темам, которые Канада определила как приоритетные, таким как борьба с иностранным вмешательством в выборы и транснациональной преступностью и обеспечение цепочек поставок критически важных минералов.

Ожидается, что большая часть обсуждений между лидерами G7 коснется торговых вопросов. Это может вызвать проблемы для союзников США, которые будут стремиться обосновать необходимость открытой, основанной на общих правилах глобальной экономики и при этом не настроить против себя Трампа из-за потрясений, которые вызвали его импортные пошлины.

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Неясно, смогут ли они продемонстрировать чувство общей цели на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Трамп призвал к прекращению огня, но в то же время помогает Израилю. Другие лидеры, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, призвали стороны избегать дальнейшей эскалации.

Вместо того чтобы поговорить о боевых действиях с союзниками, Трамп обсудил конфликт в субботнем телефонном разговоре с основным оппонентом G7 президентом России Владимиром Путиным — главным антагонистом в войне с Украиной, которая также разочаровала Трампа. Макрон, выступая перед журналистами в воскресенье, отверг идею о посредничестве Путина в ближневосточном конфликте, заявив, что российский лидер, учитывая его пренебрежение международными нормами, «никаким образом не может быть посредником».

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Это было в декабре, когда Трамп впервые публично угрожал нам с помощью созданной искусственным интеллектом фотографии, на которой он смотрит на горный хребет рядом с гигантским канадским флагом. У него будет возможность лично увидеть красоту канадских Скалистых гор, где в течение двух дней проходит саммит G7. Будем надеяться, что красота этих мест не натолкнет его на новые идеи.

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«Гренландию нельзя купить и нельзя забрать». Небольшая толпа, собравшаяся в доках Нуука, аплодирует словам Эмманюэля Макрона в защиту «территориальной целостности» автономной территории Дании, которую хочет заполучить Дональд Трамп. Визит (Эмманюэля Макрона.— “Ъ”) на этот край света не более чем остановка на пути главы государства к саммиту G7 в Кананаскисе. Лидеры семи ведущих экономик и демократий планеты прежде всего попытаются найти, без каких-либо гарантий успеха, общий язык по двум основным вопросам на данный момент — конфликту между Израилем и Ираном, который обостряется, и войне на Украине, которая продолжает бушевать. Две темы, которые куда разрушительнее для трансатлантических отношений, чем действия США в отношении Гренландии.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик