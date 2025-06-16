Глава «Почты России» назвал слишком высокими зарплаты курьеров

Глава «Почты России» Михаил Волков назвал не совсем правильной ситуацию, когда зарплаты курьеров могут доходить до 300 тыс. руб. Он пояснил, что при таких доходах на рынке труда образуется дефицит кадров, особенно в сфере логистики, и сильно осложняет работу компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Волков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Волков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех»,— сказал господин Волков в интервью РБК. Для решения этой проблемы, отметил господин Волков, «Почта России» работает над созданием цифровой платформы для совместного использования работников служб доставки.

У «Почты» есть своя курьерская служба, в которой работают 1,6 тыс. курьеров, сообщил господин Волков. Также в госкомпании работают более 80 тыс. почтальонов.

Минцифры предлагает нефинансовые меры поддержки «Почты России». Из разработанного законопроекта следует, что компании могут дать возможность ввести монополию на продажу марок и доставку писем, изданий и рекламы в почтовые ящики, а также повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5% от доставленной суммы.

Подробности — в материале «Ъ» «Почто только "Почта"».