Почто только «Почта»

Готовящийся законопроект о мерах нефинансовой поддержки АО «Почта России» вызвал обеспокоенность в «Опоре России». В письме за подписью исполнительного директора организации, направленном в Совфед и Минцифры, указывается, что предлагаемая монополия «Почты России» на доставку печатной продукции ущемит права частных операторов почтовой связи. На последних приходится примерно 5,5% рынка.

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“Ъ” ознакомился с письмами «Опоры России», отправленными председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову и замглавы Минцифры Дмитрию Угнивенко 5 февраля. В них исполнительный директор организации Андрей Шубин пишет, что готовящийся законопроект о деятельности «Почты России» может «повлечь нарушения прав и интересов» частных операторов почтовой связи, рекламораспространителей, представителей фармацевтической отрасти, сферы ЖКХ, а также владельцев маркетплейсов и интернет-магазинов.

Минцифры разрабатывает пакет поправок к законам «О связи», «О почтовой связи», Налоговому и Жилищному кодексам и др., который направлен на обеспечение нефинансовых мер поддержки «Почты России». Из законопроекта (есть в распоряжении “Ъ”), следует, что компании планируют дать возможность продавать лекарства в отделениях; ввести монополию на продажу марок и доставку писем, изданий и рекламы в почтовые ящики; повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5% от доставленной суммы; обязать площадки электронной торговли обеспечить покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России», а также другие меры.

В письме господин Шубин предлагает не вводить монополию «Почты России» на доставку почты, печатных изданий, рекламы и квитанций ЖКХ в почтовые ящики, а ограничить возможность такой доставки лицами без лицензии на оказание услуг почтовой связи. Также предлагается предоставить частным операторам почтовой связи право на доставку отправлений в форме электронного документооборота и электронных платежных документов. Кроме того, рекомендуется дать возможность «Почте России» и ее отделениям продавать фармацевтические изделия только при условии получения лицензии.

В Минцифры “Ъ” сказали, что документ сейчас находится в стадии проработки с представителями отрасли и заинтересованных ведомств и конкретные инициативы еще обсуждаются. В ФАС “Ъ” заявили, что законопроект поступал к ним на рассмотрение и служба участвует в его проработке. В «Почте России» от комментариев отказались.

Согласно финотчетности «Почты России», ее чистый убыток за 2023 год сократился с 30 млрд до 7 млрд руб., выручка выросла на 1,7%, до 212 млрд руб. Оборот компании на рынке письменной корреспонденции и квитанций составил 115 млрд руб. – 94,6% рынка.

В случае принятия законопроекта оставшийся частный рынок почтовых операторов (с оборотом 6,5 млрд руб.), «работать не сможет», заявляет президент Союза операторов почтовой связи (объединяет более 50 компаний) Алексей Агарков. «Принятие законопроекта неизбежно повлечет дополнительные расходы организаций ЖКХ и риск роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан. Фактически законопроектом предлагается ввести меры поддержки для "Почты России" за счет организаций ЖКХ и граждан»,— считает директор ассоциации региональных расчетных центров (объединяет 30 компаний) Екатерина Бондусь.

На рынке доставки лекарств без лицензии «Почта России» столкнется с серьезной конкурентной средой — курьерами из онлайн-аптек и сервисами доставки продуктов и товаров народного потребления, считает коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин. «Ей будет сложно обеспечить рыночные сроки, к которым уже привыкли потребители»,— считает он.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин