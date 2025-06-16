Нижегородское минэкономики подало иск к АНО «Горький Тех» на 25 млн рублей

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области подало иск к АНО «Горький Тех» о взыскании 25,19 млн руб. Заявление поступило в июне 2025 года, указано в карточке дела на сайте арбитражного суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пресс-службе правительства области пояснили, что претензия связана с субсидией, выданной АНО «Горький Тех» на создание информационной системы «Управление имущественным комплексом» Нижегородской области. Организация заключила договор с ООО «Новософтим», однако исполнитель работы в срок не выполнил. «Проект, на который выделили субсидию, не был реализован в обозначенном объеме. АНО «Горький Тех» принимаются все предусмотренные законодательством меры для возврата средств субсидии в областной бюджет»,— рассказали в правительстве.

Ранее АНО «Горький Тех» подала иск к ООО «Новософтим» о взыскании более 59,3 млн руб. в связи с неисполнением работ по контракту на создание указанной информсистемы.

Галина Шамберина