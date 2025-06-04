«Горький Тех» пытается взыскать 59 млн рублей с разработчиков цифрового сервиса

Принадлежащая властям Нижегородской области АНО «Горький Тех» подала иск к ООО «Новософтим» о взыскании более 59,3 млн руб. Дело зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда региона в начале июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В «Горький Тех» на вопрос о сути претензий ответили «Ъ-Приволжье», что с «Новософтим» был заключен договор на создание информационной системы «Управление имущественным комплексом Нижегородской области». Однако в срок исполнитель результат выполненных работ не представил. Теперь «Горький Тех» намерен через суд взыскать сумму, предусмотренную условиями договора.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году «Новософтим» победило в грантовом конкурсе для разработчиков отечественных IT-решений. Разработанную компанией цифровую систему по управлению имущественным комплексом в 2023 году сдали в тестовую эксплуатацию. В мае того же года на конференции «ЦИПР» правительство региона, ФКУ «Гостех» и Росимущество подписали трехстороннее соглашение о создании типового решения для управления имуществом.

Галина Шамберина