Посол РФ: россиянам рекомендуется покинуть Израиль до нормализации обстановки

Российским гражданам рекомендуется покинуть Израиль до нормализации обстановки, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, сотрудники диппредставительства рассматривают возможность эвакуации в случае необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильские спасатели работают на месте падения иранской ракеты в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Возле Эйлата действует переход пограничный, там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир и воспользоваться рейсами "Аэрофлота", чтобы вернуться на родину»,— рассказал Анатолий Викторов в эфире «России 24». «Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная»,— отметил дипломат.

За последние три дня, рассказал посол, поступило более 600 звонков на телефоны горячей линии и около 300 электронных писем от россиян. Консульский отдел посольства не прекратил работу и проводит встречи с россиянами, оказывает дополнительную помощь. «После перехода израильско-иранского противостояния в эту военную фазу мы усилили режим работы. Круглосуточно — я бы не сказал, но очень продлен наш рабочий день»,— заявил Анатолий Викторов.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ исламская республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд. Российская сторона осудила действия Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян