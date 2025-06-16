«Абрау-Дюрсо» поставит 36 тыс. бутылок вина для China Eastern Airlines

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнесмена Бориса Титова, планирует начать поставки красного вина для авиакомпании China Eastern Airlines. Как сообщили «Ъ» в компании, российская продукция будет доступна пассажирам международных и внутренних рейсов уже этим летом. Президент ГК Павел Титов сообщил, что первая партия для перевозчика составит 36 тыс. бутылок.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что китайский авиарынок важен для российских путешественников, в том числе как транзитный хаб. В то же время на китайских туристов приходится около 50% всех прибытий в РФ.

По словам главы WineRetail Александра Ставцева, Китай долгое время считался потенциальным рынком сбыта для российских виноделен. С 2000 по 2016 год продажи вина в КНР выросли в десять раз, в 2017 году на страну приходилось 7% мирового рынка. Однако, по словам эксперта, сейчас продажи винной продукции здесь стагнируют, так как местные потребители стали переходить на традиционные пиво и байцзю. По его оценке, ежегодно во всем Китае потребляется порядка 600 млн л вина, в России — более 800 млн л.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российское вино возьмут на борт».