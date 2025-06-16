Российское вино возьмут на борт

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова начнет поставки для бортового меню China Eastern Airlines. Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику. Авиакомпания могла согласиться на такое сотрудничество, учитывая рост турпотока в Китай из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Принадлежащая Борису Титову ГК «Абрау-Дюрсо» начнет поставки красного тихого вина для China Eastern Airlines, рассказали “Ъ” в компании. Продукция будет представлена на борту международных и внутренних рейсов уже летом 2025 года, уточнили в компании. По словам президента «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, первая партия составит 36 тыс. бутылок. В московском представительстве China Eastern Airlines перенаправили “Ъ” в штаб-квартиру компании в Шанхае, где оперативно не ответили.

Для сравнения: в 2024 году «Абрау-Дюрсо» отгрузила «Аэрофлоту» 30 тыс. бутылок своего игристого вина, отметил господин Титов. Группа начала поставки вина российской авиакомпании для бизнес-класса в 2022 году вместо французского шампанского Piper-Heidsieck Brut.

ГК «Абрау-Дюрсо» производит тихие и игристые вина, владеет виноградниками общей площадью 4,1 тыс. га. По собственным данным, в 2024 году совокупный объем продаж группы составил 66,86 млн бутылок, что на 18% больше год к году. В 2024 году, как следует из отчетности компании, ее выручка увеличилась на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.

China Eastern Airlines — крупная авиакомпания Китая, которая на начало июня 2025 года эксплуатировала 662 самолета. Основные маршруты полетов — Азия, Северная Америка и Австралия. Последний раз финпоказатели авиаперевозчик обнародовал за 2023 год: тогда его выручка составила 113,74 млрд юаней (около $15,73 млрд по текущему курсу), чистый убыток — 8,22 млрд юаней, или $1,137 млрд.

Выбор именно тихого красного вина для China Eastern Airlines обусловлен тем, что в Китае игристые практически не потребляются, объясняет руководитель WineRetail Александр Ставцев. По его оценкам, на китайском винном рынке на импорт приходится более 51% — в основном это вина из стран Нового Света. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что китайский авиарынок очень важен для путешественников из РФ, в том числе как транзитный хаб. В то же время, по оценкам господина Горина, поток китайских туристов занимает около 50% от всех прибытий в РФ.

«На нашей памяти нет примеров закупки российских вин международными перевозчиками»,— отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Использование местных вин на рейсах в Россию гораздо более эффективное решение для китайских перевозчиков с точки зрения экономики и логистики, чем их закупка в ЕС, говорит он. Если предполагаются регулярные поставки вин от «Абрау-Дюрсо», то платить за это будет авиакомпания, отмечает гендиректор консалтинговой компании RestCon Елена Перепелица.

По словам Александра Ставцева, Китай долгое время считался потенциальным рынком сбыта для российских виноделен.

Только с 2000 год по 2016 год продажи вина в КНР выросли в десять раз, а в 2017 году на эту страну приходилось 7% всего мирового винного рынка, добавляет эксперт. Тем не менее, по его данным, сейчас продажи такой продукции в Китае стагнируют, так как местные потребители стали массово переходить на традиционные для страны напитки — байцзю и пиво. Во многом это произошло из-за существовавших в пандемию ограничений и введения эмбарго на популярные в стране австралийские вина, объясняет эксперт. По его оценке, в Китае ежегодно потребляется около 600 млн л вина, в то время как в России — более 800 млн л.

Среди основных сложностей поставок вин из РФ в КНР Александр Ставцев выделяет дорогую логистику: везти продукцию по земле выходит дороже, чем по морю. В «Фанагории» отмечают, что китайский рынок интересен российским производителям, но работать на нем сложно из-за высокой конкуренции. В компании ожидают, что спрос на вино в Китае будет расти, но медленными темпами. В последние несколько лет у «Фанагории» экспорт вин в Китай растет на 5–10% в год, примерно до 800 тыс. бутылок.

Владимир Комаров, Айгуль Абдуллина