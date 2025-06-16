У крупнейших российских ритейлеров замедлился рост выручки

По итогам первого квартала 2025 года совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-сетей составила 2,91 трлн руб. Это на 16,8% больше год к году, подсчитали в Infoline. Однако рост рынка замедлился: за аналогичный период прошлого года ключевые компании увеличили оборот на 23,6% год к году.

Замедление роста розничного рынка сказывается в том числе на активно развивающемся последние несколько лет онлайн-сегменте. Наиболее резкое падение темпа роста бизнеса в первом квартале, по данным Infoline, показал «Самокат». Выручка сервиса в первом квартале выросла на 9,9%, до 60,68 млрд руб. Год назад темп достигал 96,5%.

Самый заметный темп роста выручки среди крупнейших сетей в первом квартале показала «Лента». Оборот сети вырос на 23,2%, до 248,8 млрд руб. Год к году темп роста бизнеса сократился в 2,7 раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Магазины сочлись выручкой».