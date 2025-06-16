Магазины сочлись выручкой

Темп роста выручки десяти крупнейших FMCG-ритейлеров сократился на 6,8 процентного пункта за год, до 16,8%. Это продиктовано замедлением роста всего розничного товарооборота, в том числе трат на продукты. Потребители все чаще переходят к сберегательной модели, а конкуренция за них между сетями растет. Тенденция прослеживается не только в офлайн-, но и в онлайн-сегменте: темп роста выручки «Самоката», например, за год сократился в 9,7 раза.

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Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-сетей в первом квартале 2025 года составила 2,91 трлн руб., прибавив 16,8% год к году, подсчитали в Infoline. Рост рынка замедлился. В январе—марте 2024 года ключевые компании увеличили оборот на 23,6% год к году. Замедление роста выручки характерно для всего рынка торговли, констатирует председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Согласно Росстату, оборот розничной торговли в России в январе—апреле составил 18,93 трлн руб., увеличившись на 2,4% год к году. В 2024 году аналогичный прирост оценивался в 9,9%. Господин Богданов связывает тренд с ростом сберегательных настроений: высокие ставки по вкладам и кредитам стимулируют людей накапливать средства, отказываясь от избыточных трат. Это сказывается в том числе на продуктах питания. Согласно Ntech, их натуральные продажи в первом квартале этого года выросли на 2,1% против 6,8% годом ранее (см. “Ъ” от 23 мая).

Замедление роста розничного рынка сказывается в том числе на активно развивающемся последние несколько лет онлайн-сегменте.

Наиболее резкое падение темпа роста бизнеса в первом квартале, по данным Infoline, показал «Самокат». Выручка сервиса в первом квартале 2025 года выросла на 9,9%, до 60,68 млрд руб. Год назад темп достигал 96,5%. В пресс-службе самого ритейлера “Ъ” пояснили, что компания фокусируется на расширении ассортимента, в том числе за счет непродовольственных товаров и собственных марок.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров замечает, что игроки рынка экспресс-доставки начинают активнее конкурировать друг с другом. «Самокат» в этом году уступил свое лидерство в сегменте X5 Digital (онлайн-подразделение Х5), выручка которого достигла 78,5 млрд руб., прибавив 55,6%. Оборот бизнеса всей группы увеличился на 20,7% за год, до 1,07 трлн руб.

Самый заметный темп роста выручки среди крупнейших сетей в первом квартале показала «Лента».

Оборот сети увеличился на 23,2%, до 248,8 млрд руб. Год к году темп роста бизнеса сократился в 2,7 раза. Но эта коррекция частично носит технический характер. Михаил Бурмистров поясняет, что аномально высокий показатель прошлого года во многом обеспечил эффект от приобретения сети «Монетка».

Выручка крупнейших FMCG-ритейлеров в январе—марте 2025 года (млрд руб.) Выйти из полноэкранного режима Компания Январь—март 2024 года Январь—март 2025 года Изменение год к году (%) X5 886,22 1069,79 20,7 «Магнит» 700,59 800,00 14,2 Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль») 296,45 365,00 23,1 «Лента» 201,98 248,76 23,2 «Светофор» 100,20 96,19 –4,0 «Вкусвилл» 77,10 91,37 18,5 Auchan 66,76 65,61 –1,7 «Самокат» 55,23 60,68 9,9 Metro 53,93 57,17 6,0 «О’Кей» 52,25 53,62 2,6 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

Бизнес «Вкусвилла» в первом квартале вырос на 18,5%, до 91,37 млрд руб. За год темп роста сократился в 1,9 раза. Ритейлер сейчас занимается оптимизацией собственной сети офлайн-магазинов, делая ставку на онлайн-формат (см. “Ъ” от 30 апреля). Существенное замедление темпа роста оборота не позволило «Вкусвиллу» вытеснить «Светофор» с пятого места в рейтинге крупнейших FMCG-сетей, как ранее ждали в Infoline. Оборот последнего в первом квартале сократился на 4% год к году, до 96,19 млрд руб.

Сокращение оборота «Светофора» происходит как в контексте участившихся проверок контролирующих органов, так и в условиях общего снижения интереса потребителей к удаленным магазинам. Выручка Auchan, делающего ставку на гипермаркеты, в первом квартале сократилась на 1,7% год к году, до 65,61 млрд руб. Формат становится менее привлекательным для потребителя, выбирающего малоформатные объекты у дома и доставку, говорит партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Единственным крупнейшим игроком, добившимся ускорения темпов роста бизнеса в первом квартале, стала Mercury Retail Group.

Совокупный оборот ее сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» увеличился год к году на 23,1%, до 365 млрд руб. Это на 3,3 процентного пункта превосходит темп прошлого года. Тенденция объясняется ростом цен на алкоголь и расширением ассортимента магазинов за счет продуктов питания, считают в Infoline. Ольга Сумишевская также обращает внимание на высокий темп открытия новых магазинов «Красное & Белое».

Алина Мигачёва