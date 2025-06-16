МВД Эстонии допустило закрытие погранпункта в Нарве на границе с Россией

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что контрольно-пропускной пункт «Нарва-1» на границе с Россией могут закрыть, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы. По его словам, растущие очереди вызваны конфликтом на Украине.

«Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу»,— добавил господин Таро (цитата по ERR).

С мая 2024 пункт пропуска «Нарва-1» по решению Эстонии перешел с круглосуточного режима работы на сокращенный (с 7:00 до 23:00). Таллин рекомендовал своим гражданам ехать на другие КПП. МИД РФ убежден, что многочасовые очереди на эстонско-российской границе образовываются из-за действий пограничников Эстонии. В МВД Эстонии в январе говорили, что необходимости закрывать границу с Россией нет.