МВД Эстонии: необходимости закрывать границу с Россией нет

Глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги сообщил, что угроз, которые бы требовали закрытия сухопутной границы с Россией, пока нет. 13 января в парламент Эстонии поступил законопроект с предложением прекратить работу погранпереходов на эстонско-российской границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский пограничный столб на границе России с Эстонией

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Российский пограничный столб на границе России с Эстонией

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы»,— сказал Янек Мяги изданию Postimees.

13 января эстонская партия «Отечество» внесла в Государственное собрание законопроект о полном закрытии границы с Россией. Глава партии Урмас Рейнсалу обосновал предложение тем, что российские пограничники убрали заградительные буи, установленные на реке Нарва. Он также предположил, что Россия может быть причастна к повреждению кабелей связи в Финском заливе.

Один из погранпереходов находится вблизи Нарвы. Мэр города Катри Райк говорила, что границу на этом КПП чаще всего пересекают граждане Финляндии, а также туристы из Западной Европы. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в декабре также заявлял, что не считает закрытие границы необходимым.

Напомним, в конце декабря был поврежден подводный кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

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