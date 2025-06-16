Макрон: Россия не сможет быть посредником в конфликте Ирана и Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон не согласился с идеей, согласно которой президент России Владимир Путин выступит посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Ранее ее озвучил президент США Дональд Трамп.

«Я не верю, что Россия, которая вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом быть посредником»,— заявил господин Макрон во время визита в Гренландию (цитата по Le Figaro).

После телефонного разговора с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что президент России готов к роли посредника в конфликте Израиля и Ирана. Господин Трамп не исключил и вмешательства Вашингтона.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

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