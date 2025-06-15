Трамп: США готовы к посредничеству РФ в конфликте Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп готов к тому, что президент России Владимир Путин выступит посредником в конфликте Израиля и Ирана. Об этом господин Трамп сказал ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

По мнению американского президента, господин Путин готов к этой роли. «Он звонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор на эту тему»,— сказал Дональд Трамп.

Президент США также допустил вмешательство Вашингтона в конфликт.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елизавета Шмакова