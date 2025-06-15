МИД Ирана: Израиль ударил по одному из зданий ведомства в Тегеране

Израильская армия нанесла удар по одному из зданий МИД Ирана. Об этом сообщил заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. По его словам, здание расположено напротив Института политических и международных исследований в Тегеране.

«Несколько гражданских лиц получили ранения, в том числе ряд моих коллег»,— написал господин Хатибзаде в социальной сети X. Все пострадавшие госпитализированы.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев». Стороны обмениваются ракетными ударами третий день. Иранская сторона сообщает о более сотни погибших и почти тысячи пострадавших после атак Израиля.

Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».