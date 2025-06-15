МИД Ирана: Израиль ударил по одному из зданий ведомства в Тегеране
Израиль ударил по одному из зданий МИД Ирана
Израильская армия нанесла удар по одному из зданий МИД Ирана. Об этом сообщил заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. По его словам, здание расположено напротив Института политических и международных исследований в Тегеране.
«Несколько гражданских лиц получили ранения, в том числе ряд моих коллег»,— написал господин Хатибзаде в социальной сети X. Все пострадавшие госпитализированы.
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев». Стороны обмениваются ракетными ударами третий день. Иранская сторона сообщает о более сотни погибших и почти тысячи пострадавших после атак Израиля.
Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».