Иранский Минздрав сообщил о 128 погибших при ударах Израиля

При ударах Израиля по Ирану погибли минимум 128 человек, пишет издание Etemad со ссылкой на Минздрав республики, 40 из них — женщины. По данным ведомства, еще 900 человек получили ранения.

«Точное число погибших и раненых неизвестно, поскольку значительная часть раненых была перемещена в больницы, связанные с армией и КСИР, а очистка завалов на территориях, подвергшихся нападениям Израиля, еще не завершена»,— заявил представитель Минздрава Хосейн Кирманпур.

Всего, по данным Associated Press, с начала израильской операции «Народ как лев» в Иране погибли 406 человек, еще 654 пострадали. Официально число жертв не подтверждено.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами третий день подряд. Эскалация конфликта произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».