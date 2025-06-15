Трамп допустил вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вмешательство страны в конфликт Израиля и Ирана. Об этом глава государства сказал ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Господин Трамп подчеркнул, что в данный момент США не участвуют в конфликте.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран располагает данными о том, что США помогали Израилю наносить удары по иранской территории.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елизавета Шмакова